El Consell de Mallorca quiere limitar la entrada de coches a Mallorca y establecer un cupo diario de vehículos que entren en la Isla. También propone poner un tope al número de coches de alquiler que circulen por las carreteras y establecer una tasa de entrada a la Isla para todos los coches que lleguen a los puertos de la Mallorca y que no paguen el impuesto de circulación en Baleares. Son las principales medidas que propondrá el president del Consell, Llorenç Galmés, al resto de partidos de la oposición y a la Mesa de Sostenibilidad creada por Marga Prohens. También se presentará al sector. Las limitaciones no afectarán a los residentes en las Islas, incluidos los de Menorca, Ibiza y Formentera.

«Si queremos avanzar en un modelo sostenible, hay que tomar medidas valientes. No me temblará el pulso», ha dicho el Galmés durante la presentación del estudio de carga de las carreteras de la Isla. «Mallorca no puede esperar más después de años de inacción», ha añadido. El estudio de carga concluye que, en fechas punta, ya sobran en la Isla entre 90.000 y 120.000 vehículos porque las carreteras ya no puede absorber este volumen de tráfico. La solución que se propone es tratar de reducir ese exceso de carga de automóviles con estas tres medidas limitativas.

El Consell de Mallorca toma así la iniciativa, de una medida que en su día fue planteada para Menorca, y contemplada en la Ley de Reserva de Biosfera, que permite la posibilidad de limitar la afluencia de vehículos a motor en la Isla. No obstante, en el caso de Menorca el mismo lunes, en la sesión plenaria, el conseller de Movilidad menorquín, Juan Manuel Delgado aseguró que el Consell de Meorca esperará a que el Govern elabore un estudio jurídico y un reglamento sobre la posibilidad de limitar la entrada de vehículos a Menorca antes de tomar una decisión al respecto.

El presidente mallorquín, Llorenç Galmés ha apuntado que el año pasado entraron por los puertos de Mallorca 324.623 vehículos con conductor, un 108 % más que en 2017, a los que hay que sumar otros 55.000 entraron como mercancías. Esos 379.628 vehículos representan el 40 % de los coches de Mallorca. Otros datos del estudio de movilidad apuntan a que, un día punta de agosto, las carreteras soportan 1,3 millones de desplazamientos y hay días en los que hay más de 75.000 coches de alquiler por las carreteras. Otros datos del estudio de carga identifica varios puntos negros de congestión de tráfico y propone fijar limitaciones similares a las que ya existen en Formentor. Entre los puntos que se mencionan están sa Calobra y el Port de Sóller.

El president del Consell ha señalado que la voluntad es poder establecer estas limitaciones a partir del año que viene, por lo que propondrá a los partidos de la oposición que el Consell presente una proposición de ley para que el Parlament la valide y dé herramientas para fijar estas limitaciones como ya ha hecho con Formentera e Ibiza. Galmés ha señalado que, en paralelo, es imprescindible la mejora del transporte público y en esta línea ha reconocido el trabajo del Govern, que ha anunciado una inversión de 150 millones en el transporte por carretera, además del tren hasta Llucmajor.

El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, ha detallado aspectos del estudio y ha explicado que, entre 2020 y 2023, un total de 109.443 coches llegaron a Mallorca y se quedaron aquí. Rubio ha detallado otras propuestas que figuran en el estudio de carga, como la ampliación de vías ciclistas con ejes cívicos, un plan de aparcamientos disuasorios, el aumento de frecuencias de líneas de autobús y tren, la creación de planes de movilidad en municipios y el uso del coche compartido, entre otras.