El Govern impuso el año pasado sanciones que suman 17 millones de euros a bancos y fondos buitre por infringir la Ley de Vivienda. El fraude más habitual consiste en no informar al Ejecutivo de la venta a terceros de viviendas de protección oficial. Pero no sólo incumplen esta ley determinadas entidades financieras, también hay ciudadanos pícaros y muy espabilados. Quien recibe ayudas públicas para comprar un piso protegido no puede hacer negocio después. Hay que blindar estas edificaciones para evitar su especulación.