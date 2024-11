El vicepresident del Govern, Antoni Costa, defiende la subida de sueldos del Govern que plantea el PP a través de enmiendas a los Presupuestos. De hecho, el vicepresident ha dicho que «no considera» que se trate de una subida, sino de acabar con un «agravio» entre los consellers y los diputados. «No considero que sea una subida de sueldos», ha dicho cuando se la ha preguntado por este asunto. «Hay un agravio comparativo entre los diputados y los consellers», ha dicho.

Costa ha precisado que la posibilidad de que los consellers que no son diputados cobren dietas estaba recogida en los presupuestos del Govern desde el año 2016. En ese fecha, durante el mandato de Francina Armengol, se eliminó esta opción, que puede suponer un sobresueldo de hasta 1.600 euros brutos al mes si los consellers acuden a todos los plenos y a una comisión por semana. El vicepresident ha insistido en la comparación entre conseller y diputado y ha destacado que hay diputados que ejercen una actividad laboral fuera del Parlament y también cobran dietas. «Los consellers que no son diputados deben tener la misma posibilidad de los consellers que sí lo son», ha dicho.

Ha señalado que acudir al Parlament es «un añadido» adicional a su trabajo ordinario, «igual que el de otros diputados que trabajan y van al Parlament». «Hay que hacer una distinción entre lo que es la gestión ordinaria e ir al Parlament», ha insistido. Costa ha reconocido que deberá negociar las enmiendas con Vox. «A partir de ahora, lo que haremos será negociar su aprobación», ha dicho.

Costa también ha defendido también la subida del plus de residencia a los cargos de Menorca, Eivissa y Formentera, además de los de la Península. «A día de hoy, hay cargos que, con carácter previo a estar en el Govern, residían en otras partes de España y deben tener el mismo derecho a este complemento», ha señalado. Ha recordado que este complemento está sujeto a tributación «y la compensación queda a la mitad». «La realidad es que no cubre los viajes y la estancia que tienen que hacer los consellers y altos cargos», ha dicho. «Hemos puesto el plus como había estado siempre», ha añadido. «Creemos que es una enmienda justa», ha incidido.

Con respecto a las enmiendas que ha presentado Vox, el vicepresident ha dicho que está en su derecho a hacerlo. «El PP negociará con Vox y con el resto de grupos la aprobación de las enmiendas», ha dicho. Ja señalado que aún es pronto para señalar su voto porque las enmiendas se registraron este jueves. «Hay plazo para negociar. Algunas se podrán aprobar, otras no. Habrá que analizarlas», ha dicho.