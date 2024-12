La conselleria rebaja el precio de la ‘escola matinera’ para 8.290 alumnos de Baleares

La Conselleria d’Educació aplicará una rebaja del precio de las horas de atención no financiadas con dinero público, conocidas popularmente como ‘escola matinera’. La medida se aplica desde este mes y hasta que acabe el primer trimestre del año que viene. Con esta decisión, que cuenta con un presupuesto de 501.600 euros procedentes del ministerio de Educación, se beneficiarán hasta 8.289 alumnos de Balears.

El precio es muy variable, según el centro y el turno de hora que se paga. Para hacerse una idea, en el CEIP Rodamilans de Sineu, por ejemplo, las familias que dejan a su hijo a las 7 horas pagaban 45 euros al mes. Ahora, con la rebaja, se quedará en 27 euros. El coste se va reduciendo cuando menos pronto se deja al alumno, de manera que los 25 euros que se pagaban para el último turno de las 8.30 horas se queda ahora en 15 euros gracias a la subvención.

La ‘escola matinera’ es un recurso al que muchas familias que se lo pueden permitir recurren para poder dejar a sus hijos en el colegio antes de que empiecen las clases porque no tienen con quien dejarlo. La rebaja del precio se aplica a finales de este trimestre por un motivo logístico. Hasta que no se conoce el número de monitores que darán este servicio, desde Educació explican que no pueden tramitar el reparto de la ayuda.

La mayoría del personal son monitores ajenos al personal docente, aunque el profesorado del centro tiene la opción de cobrar un plus si participan en este programa. En ese caso, a diferencia de los monitores, cobran directamente de la Conselleria, que este curso ha subido dicha retribución de 7,41 euros a los 22 euros diarios que se cobran al final de cada trimestre. Lo cual es otra novedad porque hasta ahora lo cobraban en un pago único al acabar el curso.

Precios abusivos

La Comissió d’Ètica de Concerts Educatius de l’Etapa 0-3 para los centros privados concertados ha pasado a tener rango de resolución para poder intervenir sobre posibles abusos en el precio que cobran los centros. Educació detectó que algunas escoletas concertadas que se han beneficiado de las ayudas públicas para aplicar la gratuidad se han aprovechado de la situación subiendo el precio de sus servicios.