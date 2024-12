El Govern se prepara para un escenario de prórroga presupuestaria. Da casi por hecho que Vox no aprobará los Presupuestos y que tampoco saldrán adelante con el apoyo de la oposición, si bien Més se abrió este miércoles tímidamente a negociar todo lo que en estos momentos está sobre la mesa. La primera opción que manejan en el Consolat es que no habrá cuentas y será necesario prorrogar las actuales. Vox subió el tono contra el PP y exigió que derogue las leyes lingüísticas relativas al catalán de forma que deje de ser la lengua vehicular en la enseñanza y que el 50 % de las asignaturas se imparta en castellano. También mantiene su exigencia de que no se deroguen las enmiendas de Vox que el PP votó por error.

Para añadir más elementos, la dirección nacional del Vox ha dado la orden de que se suspenda la negociación de los presupuestos en todas las comunidades autónomas donde su voto es esencial, lo que incluye a Baleares. La razón es que no pueden apoyar que el PP se avenga a negociar con el PSOE sobre los menores migrantes que hay en Canarias. Marga Prohens ya ha dicho que a Balears no pueden venir. Este cúmulo de razones hace pensar al Govern que no habrá presupuestos y que Vox está subiendo la apuesta. El PP dice que no acepta lo que considera un «chantaje» de sus antiguos socios.

La portavoz del partido de extrema derecha en el Parlament, Manuela Cañadas, puso voz a las exigencias de Vox. Aseguró que las discrepancias en materia de educación justifican el voto en contra de su partido a los Presupuestos en la reunión de la ponencia celebrada el día anterior. Acusó al conseller d’Educació, Antoni Vera, de no ceder ni un milímetro a las peticiones de su partido. «Estos presupuestos se tumban por Vera», añadió. Se preguntó qué problema tiene el PP en que los alumnos estudien en castellano el 50 % de las asignaturas y señaló que hay en malestar por el anuncio de la presidenta de que derogarán todas las medidas de Vox aprobadas por error.

También se refirió a la orden de la dirección nacional del partido de romper las negociaciones presupuestarias en todas las comunidades autónomas, pero precisó que, en el caso de Baleares, la ruptura ha llegado porque se sienten «engañados». «Lo último que espera Vox es ser engañado. El año pasado engañaron a mis compañeros», dijo en referencia a Idoia Ribas y Sergio Rodríguez. Con respecto a estos dos diputados, críticos con la línea oficial, Cañadas aseguró apoyan por completo las exigencias de Vox. «Me consta que todos estamos en la misma línea desde hace tiempo», dijo.

La respuesta del PP llegó de inmediato. «No daremos marcha atrás». El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, anunció que su partido no cambiará las leyes educativas. «El PP no eliminará el catalán como lengua vehicular», sentenció. «Es inaceptable intentar utilizar un error humano. Marga Prohens no acepta ninguna chantaje», añadió. Reconoció que no tenía muy clara las razones para la ruptura, ya que Vox ha dado diversas explicaciones. Sagreras anunció que negociará con todos los partidos para tratar de aprobar unas cuentas que calificó de muy buenas para los ciudadanos de Balears. «Son los mejores presupuestos de la historia», dijo.