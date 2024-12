La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears y el STEI se han unido para llevar a los tribunales la recuperación del punto de antiguo alumno como criterio para elegir centro escolar, que promueve que los padres lleven a sus hijos al mismo colegio o instituto en el que cursaron sus estudios. «Creemos que puede ser inconstitucional», ha afirmado el director de la Federació d’Associació de Pares i Mares (FAPA) de Mallorca, Miquel Àngel Guerrero. «Lo consideramos discriminatorio y atenta contra la equidad del sistema educativo», ha insistido este lunes en la rueda de prensa en la que han presentado la iniciativa.

El recurso contencioso administrativo también impugna el punto que la Conselleria d’Educació ha creado este curso para favorecer al alumnado de 0-3 años tiene a ambos progenitores trabajando. «Que uno de sus padres no trabaje no debe suponer que un alumno tenga menos derechos que otros para acceder a una plaza. Hay muchas casuísticas por las cuales en un momento determinado un progenitor pueda dejar de trabajar: quizás quiera reprender estudios, la mujer está embarazada, alguno de los dos trabaja según la temporada turística o cuida de alguna persona mayor o con discapacidad»; ha explicado la presidenta de la FAPA, Cristina Conti.

«Es compatible querer una plaza educativa para tu hijo con el hecho de no querer trabajar en un momento puntual», ha insistido, señalando que son conscientes de que los tribunales pueden tardar incluso años en pronunciarse sobre este recurso. Por ello, han solicitado medidas cautelares para que no se apliquen ambos puntos de cara al curso que viene. De hecho, por falta de tiempo a la hora de tramitarlos, el Govern no ha podido aplicar estas medidas, que se prevén poner en práctica en el curso 2025-2026.

La recuperación de este criterio fue rechazado por el Consell Escolar de les Illes Balears, que representa a toda la comunidad educativa. La polémica medida fue suprimida por el Pacte en 2019, al considerar que incentiva que se escoja a los estudiantes en función de si su perfil se ajusta a los intereses del centro. Inicialmente, el conseller de Educació, Antoni Vera, se había mostrado abierto a retirar el punto del nuevo decreto de escolarización, pero finalmente aceptó la medida propuesta por la escuela concertada.

Incoherencias del Govern

Vicenç García, del STEI, ha recordado que el propio Consell Consultiu avaló el punto por antiguo alumno pese a que se emitió un voto particular firmado por tres conselleras que lo ven como una discriminación por razón de nacimiento. «El tema no está claro ni decidido», ha dicho García, en la misma línea del secretario de Enseñanza Pública del sindicato, Lluís Segura. Todos han coincidido en destacar que la contradicción que supone que la Conselleria apuesta por estos baremos cuando el propio grupo de expertos que encargó reclamó medidas que van en la línea opuesta. «El PP actúa antes de tener conclusiones, como hicieron con el plan de elección de lengua. Son decisiones ideológicas», ha opinado Segura.

La coordinadora del informe elaborado por experto, Cristina Bandrés, explicó en su presentación en el Consolat de Mar que el sistema educativo balear «no podrá mejorar si no ponemos el foco en compensar estas desigualdades; un sistema de calidad es el que garantice que el alumnado en situación de desventaja y vulnerabilidad tiene los recursos necesarios para poder desarrollar al máximo sus capacidades».