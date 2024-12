Los expertos recomiendan a los nacidos entre 1945 y 1975 hacerse la prueba de la hepatitis C, una enfermedad que afecta gravemente al hígado y puede manifestarse de manera aguda y crónica, aunque también puede ser mortal. El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, explica que «se transmite a través del contacto con sangre infectada, lo que puede suceder al compartir jeringuillas o agujas al llevar a cabo procedimientos pocos seguros. Sí, hablamos de transfusiones de productos sanguíneos sin analizar».

Según la Asociación Española para el Estudio del Hígado, un tercio de los casos de Hepatitis C se diagnostican tarde, «cuando el daño hepático es irreversible. Como consecuencia, se producen alrededor de cuatro muertes semanales imputables a esta enfermedad en España».

Esta circunstancia ha obligado a especialistas en esta enfermedad a pedir a las administraciones que se adapte al contexto actual de la epidemia el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C y recomiendan a los nacidos entre 1945 y 1975 hacerse la prueba de la hepatitis C. «El objetivo es sacar a relucir las infecciones no diagnosticados llevando a cabo cribados poblacionales sin que sea necesario que estén ligadas a factores de riesgo», explica March.

¿Por qué las personas que tienen entre 45 y 80 años?

Preguntado por qué se recomienda somenterse a una prueba a las personas con edades comprendidas entre los 45 y los 80 años, el citado experto responde que es porque «son las que tienen más posibilidad de estar contagiadas sin saberlo. De hecho, durante esos tiempos no se sabía la existencia del virus de la hepatitis C y, por tanto, salvo entre sectores vulnerables de la sociedad no se tenía en cuenta esa posibilidad».

March destaca que «se conoce que la mayoría de las personas de esa edad con VHC se contagiaron en una intervención quirúrgica o al recibir una transfusión. Al ser una enfermedad asintomática, hay quienes podrían llevar hasta 20 años con el virus sin saberlo. Y lo peor continuar contagiándolo».

El prestigioso experto insiste en la importancia de «concienciar y perseguir la eliminación de esta patología, que causa como mínimo 188 muertes al año, lo que sería el 10 % de las muertes por accidente automovilístico que se producen al año en España. Además, el tratamiento que existe permite curar la enfermedad en prácticamente el 100 % de los casos, junto a la administración precoz, que permite evitar el daño que provoca esta enfermedad en el hígado a lo largo de los años».

Menos casos

Según datos de la Sociedad Española de Patología Digestiva, la incidencia de la hepatitis C en España ha disminuido desde que en 2015 se establecieron los objetivos de eliminación de la hepatitis dentro de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud. En ese momento, había entre 350.000 y 375.000 mil personas afectadas en nuestro país y, actualmente, se estima que esta cifra ha disminuido, aproximadamente, a 25.000. «Debido a la disminución en el número de personas afectadas, la hepatitis C en España está a punto de entrar en el rango de lo que se considera una enfermedad rara», precisa.

March subraya que on cerca de 170.000 pacientes tratados y curados desde 2015, España lidera a nivel mundial la lucha contra la hepatitis C. Sin embargo, reitera que quedan casos pendientes de diagnóstico. Por eso, los hepatólogos demandan a las administraciones sanitarias un último esfuerzo de información y sensibilización en torno a la hepatitis C y de detección de la infección no diagnosticada, ofreciendo y realizando la prueba de diagnóstico (un sencillo test de sangre) a toda la población nacida entre 1945 y 1975 sin un test previo de anticuerpos frente al VHC.

«La recomendación van el línea con lo que aconseja la propia Organización Mundial de la Salud, que plantea que esta prueba se ofrezca a todos los adultos que no hayan sido sometidos a un test previo como estrategia para alcanzar los objetivos de eliminación en 2030. Algunas Comunidades Autónomas, sí han desarrollado planes para alcanzar los objetivos de eliminación de la OMS. Alguna región ha implantado un plan de diagnóstico en población con mayor probabilidad de tener hepatitis C por rango de edad, entre 40 y 70 años, mediante la realización de un cribado oportunista».

Por último, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) resalta que la utilización de la inteligencia artificial y las nuevas herramientas diagnósticas ensayadas por la pandemia de COVID-19 permiten un abaratamiento del diagnóstico que lleva a los especialistas a defender el coste-efectividad en LA población general de entre 50 y 85 años para la hepatitis C no diagnosticada.