Unos 15.000 empleados públicos del Estado en Baleares aún no saben quién les dará asistencia sanitaria, ni a ellos ni a sus hijos en muchos casos, ya que el Gobierno sigue sin cerrar la crisis de Muface. Hasta el momento no se ha presentado ninguna aseguradora a la nueva licitación. Adeslas y DKV ya han comunicado que no concurrirán al citado concurso público, por lo que todas las esperanzas están depositadas en que lo haga Asisa. A pesar de este escenario de incertidumbre, se han producido novedades importantes para los afectados.

El secretario de la administración general del Estado de UGT en Baleares, Fernando Martorell, explica que una de ellas es que, «por decisión del órgano de contratación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público», se ha decidido ampliar el plazo para presentar las ofertas hasta el próximo 27 de enero a las 10:00 horas; estaba previsto que acabase este próximo miércoles, 15 de enero. «Esperamos que Asisa se presente y se pueda hacer cargo de la asistencia sanitaria de los empleados públicos del Estado y de los familiares que dependen de ellos (sus hijos), ya que el sistema de salud público no está preparado para asumir ese volumen de tarjetas sanitarias», expone Martorell con preocupación. No hay una cifra precisa, pero se estima que serían más de 18.000, ya que muchos de los 15.000 funcionarios también tienen en Muface a sus hijos. Noticias relacionadas Salut advierte que asumir a los funcionarios de Muface tendría «importantes repercusiones en la sanidad pública balear» Quejas de los funcionarios El secretario de la administración general del Estado de UGT en Baleares resalta que muchos empleados públicos ya han recibido notificaciones de sus aseguradores comunicándoles que les dejarán de prestar el servicio. Ante esta situación, el citado sindicato ha trasladado sus quejas al Gobierno, que se ha asegurado que la asistencia sanitaria de los funcionarios está garantizada y hasta que haya un nuevo adjudicatario los actuales tendrán que seguir dándolo. «Muface ha adoptado medidas de ejecución inmediata para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria concertada a través de órdenes ad hoc, con base en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 288) y la naturaleza de concesión de los Conciertos, por lo que se asegura la prestación de la misma en idénticas condiciones en las cuales se está disfrutando en este momento y hasta el momento en que exista nueva cobertura». Otra de las novedades es que los funcionarios del Estado podrán cambiar a lo largo del año de opinión respecto si quieren la asistencia sanitaria de Muface o prefiren cambiarse a la pública. Hasta ahora, los trabajadores públicos tenían que decidir en enero qué tipo de cobertura sanitaria querían. Sin embargo, este año podrán volver a modificar su decisión a lo largo del año, una vez que se haya decidido cómo queda Muface. «Importantes repercusiones en la sanidad pública balear» La consellera de Salut, Manuela García, advierte que asumir a los funcionarios de Muface tendría «importantes repercusiones en la sanidad pública balear». En este sentido, expresa su preocupación por la repercusión que tendría en las listas de espera. «Una entrada súbita de un volumen de pacientes importante, significa mucha mayor afluencia en cada centro de salud, en cada hospital, nuevas consultas, nuevas operaciones quirúrgicas… es indudable que tendría un impacto muy significativo sobre las listas de espera». Esta opinión es compartida por el presidente del Col·legi Oficial de Metges de Baleares, Carles Recasens. «Asumir a los 18.000 funcionarios de Muface en Baleares aumentará las listas de espera y mermará la calidad de la sanidad pública balear». No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad, ya que considera que «el sistema de salud público balear no colapsará», aunque insiste en que su calidad sí empeorará. En este sentido, argumenta que no entró en colapso en la pandemia de la COVID-19, por lo que cree que podrá asimir la cobertura de los servicios que pueden demandar los funcionarios a los que hasta ahora da cobertura sanitaria Muface. Además, añade que está acostumbrado a «oleadas cíclicas por la llegada de turistas. «El sistema sanitario de las Islas ya está tensionado, ya que tiene una gran demanda que ha ido en aumento y hay una dalta de trabajadores. Por tanto, añadir 18.000 tarjetas sanitarias lo sobretensionará aún más», expone.