El PSIB-PSOE ha asegurado que será «responsable» y presentará más de 100 enmiendas a la ley de Conciliación, después de que este lunes Vox haya registrado una enmienda a la totalidad de la norma y pedido que ésta sea devuelta al Govern, al considerar que «no puede rectificarse suficientemente mediante enmiendas parciales».

Así lo ha comunicado el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, en una rueda de prensa, en que no obstante ha lamentado que el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Saénz de San Pedro, presentó esta norma como un «acuerdo social», cuando, sin embargo, «los sindicatos dicen que no se ha acordado con ellos, que le faltan muchas cosas». Por tanto, «o mintió cuando la explicó o sigue mintiendo ahora», ha reprochado el socialista al conseller.

De igual manera, Negueruela ha recriminado a la secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social, Catalina Cabrer, que pusiera la ley de Conciliación «como ejemplo de avance en materia de conciliación en nuestras islas», el mismo día que, ha añadido, «decía que no había que reducir la jornada a los trabajadores». «Dice que no hay que reducir la jornada de trabajo y que las leyes de conciliación tienen que ser voluntarias y potestativas para las empresas», ha remarcado, criticando que sea «así como entiende la señora Cabrer la conciliación», como algo «voluntario de las empresas», a la vez que «criticaba que se redujese la jornada por el estatuto de los trabajadores, que es donde se debe hacer».

«Y ahora tenemos una ley que, si tiene una enmienda a la totalidad de Vox, imagino que tendrá líneas rojas para ser aprobada, por que, si no, no sé cómo será aprobada en el Parlament», ha apostillado Negueruela, advirtiendo al Govern que «o se pacta con la izquierda, o Vox ya ha dicho que dirá que no». Por tanto, ha remarcado el portavoz parlamentario socialista, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, «vuelve a tener uno de esos problemas lingüísticos que tiene cada vez que hace una rueda de prensa», que «dice que lo va a aprobar con Vox y que Vox es su socio prioritario» y, cada vez que dice esto, «pasa lo contrario».

«Dice que Vox es su socio prioritario y su socio prioritario le dice que no, y ahora ya en materia de conciliación», ha incidido, recordando que en Vox «dicen que no» a la ley de conciliación, «que las políticas del Govern de Prohens son políticas 'woke'». «¿Hasta cuándo va a aguantar el PP estos insultos a nuestra ciudadanía?», se ha terminado preguntando Negueruela, reiterando que el PSIB-PSOE será «responsable» y presentará más de 100 enmiendas a la ley de conciliación y «está claro que el PP tendrá que pactar líneas, del color que quiera calificarlas el señor Costa, pero tendrá que pactarlas porque, si no, otro de los grandes anuncios de Prohens quedará echado por tierra», al igual que «tiene echado por tierra los presupuestos y cualquier cambio en materia turística».

De este modo, el socialista ha creído que «los hechos demuestran que el PP hace titulares, no políticas; no trabaja, no se dedica a sacar acuerdos, se dedica a hacer anuncios grandilocuentes y ahora mismo está en una situación de falta de gobernabilidad total», porque «no tiene presupuestos, no tiene ley de conciliación, ni leyes en materia turística». Por tanto, a su juicio, «tiene un problema para afrontar los grandes retos de esta comunidad autónoma».