En los últimos años se está popularizando una nueva forma de alquiler de coches: el carsharing entre particulares. Empresas como Amovens ofrecen una plataforma para que los interesados puedan ofertar sus turismos a otras personas que necesitan uno durante un periodo determinado de tiempo. «El mayor beneficio que ofrecemos es que con este método evitamos que se pongan más coches en la calle», dice el CEO de Amovens, Alberto Bajjali.

La compañía comenzó a implementar este modelo en España en 2016 y ya cuenta con una flota nacional de 12.000 vehículos de particulares. «Hemos tenido muy buena acogida a pesar de que ha costado un poco que la gente entienda que si tenemos un coche y no lo usamos es una estatua de metal en la calle».

Plataformas como esta dan «una solución a las personas que no se pueden permitir la compra de un vehículo» y a su vez hace que «el dinero se quede en los bolsillos de los locales». En ciudades como Palma, donde el precio de los ‘rent a car’ es inaccesible para muchos, esta forma de alquiler ofrece una alternativa muy interesante.

Juan es uno de los más de 2,2 millones de usuarios que están registrados. «Me encanta moverme en moto y odio conducir por Palma en coche; por eso lo vendí hace unos años», explica. «Para cosas precisas alquilo un coche con la aplicación y ya está». Lleva usando este servicio esporádicamente desde hace un lustro aproximadamente y principalmente lo hace cuando vienen familiares a visitarle o tiene que hacer compras voluminosas. «Me gusta tener un trato directo con el propietario y me permite ahorrarme las comisiones que te cobran las empresas de alquiler de coche convencionales, que te retienen depósitos de hasta 1.000 euros», confiesa.

Según recuerda Juan, lo máximo que ha llegado a pagar en estos cinco años por usar un turismo de la aplicación a rondado los 18 a 24 euros: «A veces lo he cogido unos días y otras unas cuantas horas», señala.

El trato entre arrendador y arrendatario es otro de sus atractivos: «Recuerdo que la primera vez que usé Amovens vine a Mallorca. El señor que me alquiló el coche me había dejado una sombrilla y dos toallas en el maletero y me dio recomendaciones de la Isla. Eso en un ‘rent a car’ no pasa», rememora Bajjali.

Para aquellos que quieran poner su coche en alquiler pero no tengan tiempo de desplazarse existe otro método para entregar el vehículo: la modalidad ‘sin llaves’. Iván es uno de los que opta por esta opción para ganar dinero y optimizar su coche sin que le reste mucho tiempo.

En estos momentos, tiene en renta un Opel Corsa pero se está planteando poner dos más en la flota, «porque he visto la demanda que hay en Mallorca y ya en 2024 tuve muy buenos resultados», admite. «En otros países como Inglaterra está cogiendo mucha fuerza y todo lo que funciona fuera aterriza aquí».

En su caso, lleva desde finales de 2023 ofreciendo el servicio. Se animó a comenzar porque «vi que otras personas lo hacían, y teniendo en cuenta que en Palma hay mucho turismo, me pareció una buena inversión y un buen modelo de negocio». Aunque la esencia de la plataforma es rentabilizar el uso de un coche que se suele emplear, Iván ha decidido ofrecer su Opel Corsa exclusivamente para este fin: «Tengo otro coche de gama más alta, cuya cuota pago con lo que saco del que tengo en alquiler». De este modo, encontraba la manera de sacarse un sobresueldo, que varía dependiendo de la época del año: «En los meses de invierno, no hay tanta demanda, y tienes que poner los precios más baratos; pero en verano es brutal», subraya. De hecho, asegura que ya tiene reservado el coche medio mes de agosto. «Los meses flojos como enero, febrero y marzo saco unos 200 euros mensuales; pero los meses fuertes, de mayo a septiembre, hago unos 500 euros con un solo coche».

Sobre qué inconvenientes puede acarrear este negocio, señala que «muchas veces la gente no respeta que tiene que dejar el coche limpio», pero cuando los propietarios hacen la revisión de su vehículo pueden reportar a la aplicación que las condiciones de entrega no son adecuadas y recibir una compensación. Lo mismo sucede con posibles golpes, accidentes o multas: «La plataforma ofrece un seguro a todo riesgo durante el periodo de alquiler que lo cubre todo y las multas se reportan también».