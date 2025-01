La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural ha sancionado con una multa de 60.001 euros a un particular por infracciones graves en materia de ordenación pesquera. En concreto, el pasado mes de abril, el infractor que operaba en el sur de Mallorca fue denunciado por los inspectores de la dirección general de Pesca por proporcionar datos falsos respecto del origen de los productos obtenidos en la actividad pesquera. Los inspectores se dieron cuenta que esta persona ya había sido denunciada en varias ocasiones por otras infracciones, como no llevar tripulación mínima o llevar a bordo tripulantes que no figuraban en el rol de la embarcación y también almacenar pescado sin pesar.

Así, se constató que el infractor había acumulado tres denuncias en menos de 24 meses, lo que suponer de por sí otra infracción grave. El conseller, Joan Simonet, destacó que «desde el Govern continuaremos haciendo campañas de control para el cumplimiento de la ley en materia pesquera, así como la normativa relacionada con los productos agroalimentarios para proteger los intereses legítimos del sector y de los consumidores y, al mismo tiempo, evitar el fraude y la competencia desleal».