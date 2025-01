Educació veta a un profesor condenado por pornografía infantil ante la presión de las familias

Un profesor condenado en 2018 por descargar y compartir pornografía infantil ha vuelto a ejercer en la escuela Cepa de Calvià, según ha podido confirmar Ultima Hora. La contratación del docente ha provocado polémica entre los padres de alumnos y también con otros maestros y este miércoles la conselleria d'Educació, tras reunirse con él, decidió trasladarlo a tareas administrativas, para que no tenga contacto con menores.

El profesional estuvo trabajando en un instituto público de Llucmajor hasta que en julio de 2017 fue detenido por un delito de corrupción de menores y pornografía infantil. La alerta, un año antes, la había dado una ONG de Estados Unidos, dedicada a la protección de menores frente a los pederastas.

En las redes había sido detectado un usuario llamado ‘Vicioso 53’, que compartía material pedófilo y también descargaba desde un servidor español.

Las autoridades norteamericanas contactaron con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura central de Madrid, que ubicó el lugar exacto: el pervertido estaba en Palma y su IP (dirección de internet) había dejado rastro.

El 1 de julio de 2016 compartió pornografía infantil y usó un chat desechable, para borrar las huellas. Sin embargo, los expertos policiales consiguieron rastrearlo y el 3 de mayo de 2017 se llevó a cabo un registro en su casa de Palma. Los agentes se intervinieron de varios discos duros, ordenadores, memorias externas, tarjetas, tablets, una cámara de fotos y un teléfono móvil.

Además, se encontraron más de 24 imágenes de menores manteniendo relaciones sexuales con adultos y unas 500 fotografías de niñas o adolescentes desnudas o en top-less en playas de Mallorca. Las fotos fueron tomadas de manera subrepticiamente, pero finalmente esta prueba no fue valorada en el juicio.

En marzo de 2018 el profesor mallorquín fue juzgado y condenado en Palma. Llegó a un pacto con la Fiscalía y aceptó los cargos por pornografía infantil, por lo que fue condenado a 18 meses de prisión y a una inhabilitación de 6,5 años, en la que tenía que estar alejado de menores. También se le prohibió acercarse a locutorios públicos, para evitar que volviera a actuar.

El docente no llegó a ingresar en prisión porque no tenía antecedentes policiales, pero la suspensión de la pena quedó condicionada a que no delinquiera de nuevo. Ahora, ya han pasado los seis años y medio que los jueces fijaron como inhabilitación y el condenado pidió su reincorporación en el Cepa de Calvià.

El 21 de enero se incorporó al Cepa de Magaluf y desde entonces, tras conocerse entre los padres de alumnos su pasado, se suscitó una severa polémica.

Tras ser condenado en 2018 por pornografía infantil, el maestro perdió su plaza en un instituto público de Llucmajor, donde trabajaba. En la sentencia condenatoria, el profesor no perdió su condición de funcionario público, indicaron fuentes de la conselleria d’Educació. Este miércoles, el condenado aceptó ser apartado del Cepa de Magaluf para ser relegado a tareas administrativas.