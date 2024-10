Las agencias de viajes rechazan tener que dar al Ministerio del Interior más de 40 datos de sus clientes, como la relación que existe entre ellos. Así lo han expresado este lunes la asociación Aviba; coincidiendo con un comunicado remitido por FETAVE, ACAVe y UNAV. El presidente de Aviba (la única que tiene implantación en Baleares), Pedro Fiol, ha advertido que el hecho de que las empresas españolas tengan que dar tanta información personal de sus clientes les hará perder viajeros, ya que en el resto de Europa no se aplica esa normativa.

Fiol ha precisado que, además del tipo de relación entre los viajeros, sus clientes tendrán que facilitar los datos de todos ellos, su lugar de residencia, el número de una tarjeta de crédito, etc. Actualmente, no se hace nada de esto, la información se facilita en el hotel; pero no es tan precisa como la que se requerirá. «Esta medida es desproporcionada y ya tiene una repercusión internacional. Nuestras agencias receptivas no podrán cumplir con la norma si todo esto no se aclara y afectará a la demanda. No podemos volcar datos que no conocemos».

A su modo de ver, «afectará a la demanda cuando las agencias de nuestros mercados emisores, tengan que pedir más de 40 datos a sus clientes. A las puertas del registro ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), esta medida representa pasarse de frenada. Ni evitará ni disuadirá ningún posible atentado. Es una medida desproporcionada. Los terroristas con nombres y apellidos no se alojarán a cara descubierta en ningún hotel rodeado de turistas. La medida vulnera todos los principios de privacidad de nuestros clientes: Europa deberá actuar», ha exigido Fiol. En su opinión, «será más fácil hacer la declaración de la renta antes que reservar un hotel».

Multas de hasta 30.000 euros

Esta medida entrará en vigor el próximo 2 de diciembre, aunque el ministro Marlaska ha señalado verbalmente que no será necesario dar tantos detalles. Sin embargo, las agencias de viajes quieren tenerlo por escrito, ya que el incumplimiento de la citada normativa prevé multas de hasta 30.000 euros. «Nos está poniendo en riesgo. Sin una orden ministerial que nos dé protección jurídica ante posibles sanciones mantendrá al sector en vilo», ha manifestado el presidente de Aviba.

ACAVe, FETAVE y UNAV han planteado reivindicaciones y críticas similares a las de Aviba. «Consideramos que se produce una clara situación de discriminación de las agencias de viajes respecto a los tour operadores extranjeros, pues según manifestó el Ministerio del Interior en una reunión la obligación de comunicación de las reservas sólo afecta a las agencias de viajes con domicilio social en España y no a los tour operadores extranjeros que no disponen de domicilio en España. Al respecto indicar que, el Real Decreto se refiere como sujetos obligados a los operadores turísticos que operan como intermediarios en la reserva entre el alojamiento o la empresa del vehículos de alquiler y el viajero, sin realizar distinciones en función de la nacionalidad de estos operadores, por lo que la interpretación verbal realizada por el Ministerio se aleja claramente de lo establecido en la normativa, situando a las agencias de viajes españolas en una clara situación de desventaja competitiva».

Ante esta situación, todas las asociaciones citadas en esta noticia reclaman que se les dejen al margen del cumplimiento del Real Decreto 933/2021, que obliga a facilitar más de 40 datos de los clientes de las agencias de viajes.