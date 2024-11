La esperada segunda edición de The Meadower OCR La Mola tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en la Fortaleza de la Mola Isabel II, en Maó, y se espera superar el éxito de la primera edición en participación y emoción. Esta carrera de obstáculos, única en la Isla, se consolida como uno de los eventos deportivos más destacados de Menorca, combinando deporte, historia y turismo en un entorno natural privilegiado.

Este año, los participantes podrán elegir entre las ya conocidas modalidades Hard (10 km y 27 obstáculos) y Fast (5 km y 17 obstáculos). Además, se mantiene la versión Kids, pensada para los jóvenes atletas de entre 5 y 15 años, con distancias adaptadas que permitirán a los más pequeños disfrutar de la experiencia y vivir la emoción de la competición de una manera segura y divertida. La Mola volverá a ser el escenario perfecto para estos recorridos que aprovechan el terreno histórico y natural, ofreciendo un desafío a la altura de los atletas más aventureros y una oportunidad única de descubrir uno de los lugares más emblemáticos de Menorca.

La presentación del evento contó ayer con la presencia de organizadores y representantes del consorcio de la fortaleza, entre ellos el coronel Rojas; secretario del Consorcio Militar de La Mola, el teniente coronel Bartol; director general del museo militar y Rafa Durán; director de la Fortaleza. Bego Mercadal; Directora Insular de Promoció Turísitica y Lázaro Alcaide, regidor de deportes del Ayuntamiento de Maó y todos destacaron la importancia de este evento para el deporte y el turismo en la Isla. Sus organizadores expresaron un agradecimiento especial al Consorcio Militar de La Mola por su dedicación en la conservación y preservación de sus instalaciones, que permiten la celebración de eventos tan destacados como este. Igualmente, se agradece el apoyo de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y al Ayuntamiento de Maó por su compromiso constante en el impulso de actividades deportivas y culturales en la isla. Este año, además, la carrera atraerá a participantes de todas las Balears, lo que permitirá dar vida a un enclave histórico como La Mola, enseñando a los visitantes una parte esencial del patrimonio y la historia menorquina.

Como novedad, este año la organización combina deporte y ocio, ofreciendo a todos los participantes y sus acompañantes un 20% de descuento en la compra de entradas para el musical This is Michael, que tendrá lugar esa misma noche en el Pavelló Menorca. Las actividades de la The Meadower Menorca OCR comenzarán la mañana del 9 de noviembre con la entrega de dorsales (9h) y la Fast 5k (adultos) arrancará a las 10h, seguida de la Kids (13h) y la Hard (15h). Para participantes y acompañantes, la zona ‘finisher’ contará con ‘foodtrucks’ y música en directo, ofreciendo una experiencia completa de deporte, gastronomía y entretenimiento en un ambiente festivo.

El evento, patrocinado por la Fundació Foment del Turisme de Menorca, espera superar el número de inscritos de la primera edición. Además de promocionar Menorca como destino deportivo y turístico más allá de la temporada alta, buscando ofrecer a los visitantes una imagen renovada y única de la isla en esta época del año.