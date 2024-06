El entrenador de baloncesto mahonés, Xavi Mascaró, seguirá entrenando más allá de nuestras fronteras. Tras su espectacular paso de cuatro temporadas al frente del primer equipo del Helsingborg Basket de Suecia –club al que ha ascendido de la Tercera a la Primera División del país–, ahora el ‘coach’ menorquín vuelve a hacer las maletas para recalar en Austria. Mascaró dirigirá la próxima campaña 2024-25 al Kufstein Towers, equipo de la Bundesliga 2 (segunda división) del país austríaco.

Así lo confirmaba ayer a «Es Diari» el mismo Mascaró, que ha firmado de entrada por una temporada. «Es un proyecto muy interesante, con un equipo joven y con potencial y llegando de firmar su mejor año, cayendo eliminados en semifinales», señala el preparador insular. «El Kufstein tiene la ambición de competir por la liga e intentar ascender a Primera División», dice.

«Quiero ver de qué soy capaz»

A Mascaró le motiva, por ahora, seguir fuera de España, «en un nuevo país, un reto ilusionante, conocer una nueva cultura, social y deportivamente; y ver de qué soy capaz, es lo que más me motiva», exclama Mascaró, mientras prepara las maletas para una nueva aventura. «La Primera austríaca ya tiene mucho talento y lo veo un reto bonito. ¿España? Por ahora nada, ya se verá en un futuro si me sale algo que me ilusione y con lo que pueda seguir mejorando».