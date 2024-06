La sección femenina del Força Lleida, dirigida por el mahonés Rubén Petrus y en la que militan la escolta ciutadellenca Pilar Comella y la alero ferrerienca Andrea Fernández, está viviendo unos últimos días bastante intensos en los despachos. El pasado viernes 21, una vez finalizada la temporada en octava posición y habiéndose asegurado su presencia un año más en Liga Femenina 2, la Junta Directiva comunicaba a las jugadoras la decisión del club de renunciar a la plaza obtenida de forma merecida en la cancha.

Frente a ello, siete jugadoras, entre las que se incluyen las propias Comella y Fernández, emitieron un comunicado conjunto el pasado lunes 24 en el cual afirmaban que dicho dictamen «deshace todos los esfuerzos y sacrificios realizados en los últimos años», al mismo tiempo que hace retroceder el baloncesto femenino de Lleida de manera injusta e inaceptable». «Esta renuncia pone de manifiesto una clara desigualdad y falta de apuesta por el deporte femenino», rezaba el escrito, al mismo tiempo que deslizaba que mientras se «harán esfuerzos considerables» por parte del club, la afición, las administraciones públicas y los patrocinadores para «asegurar la participación del equipo masculino en ACB en los próximos meses, el equipo femenino descenderá a Super Copa Catalunya por una decisión extradeportiva».

Por último, las integrantes del Força Lleida instaban a la Junta Directiva a «reconsiderar la decisión», a la vez que invitaban a toda la comunidad deportiva, institucional y ciudadana de la localidad catalana a unirse a su campaña para «revertir esta decisión injusta» y «asegurar que el baloncesto femenino del Força Lleida recibe el apoyo que se merece».

Sorpresa dentro del club

No obstante, la directiva del Força Lleida mostró una «sorpresa mayúscula» al día siguiente porque dicho manifiesto está firmado por «jugadoras que habían anunciado su deseo de no continuar y, por lo tanto, ya no se contaba con ellas».

Según afirmaba el presidente Albert Aliaga en la rueda de prensa convocada en la mañana del martes 25, aquellas jugadoras que en un principio habían expresado su deseo de continuar la próxima temporada, posteriormente habían acabado notificando su intención de abandonar el equipo. De esta forma, la presidencia entiende que el proyecto «carecía de sentido» si el equipo de LF2 se iba a basar en un plantel «formado en un 50 por ciento por jugadoras foráneas».

La concentración del martes. | F.L.

«No hace ningún bien a las jugadoras de la base que suben y aún están en formación. Incluso hablamos con la Federación Catalana de Baloncesto para mirar si un club del territorio podía ocupar la plaza y también miramos la opción de hacer colaboraciones con otros clubes y poder hacer un proyecto leridano», argumentan sobre su intención de confeccionar e impulsar un equipo de féminas con gente de la casa.

Para rematar, la cúpula del Lleida emplazaba a las jugadoras a manifestar su decisión de continuar o no la próxima temporada antes de las 19 horas del martes. A su vez, el club reiteraba su negativa a haber efectuado algún movimiento para vender su plaza.

Por la tarde se llevó a cabo una manifestación multitudinaria frente al Barris Nord, el pabellón que alberga los partidos como local de las secciones femenina y masculina de la institución. Acompañadas de varios cientos de personas, cinco de las siete jugadoras leyeron un manifiesto en favor de la permanencia del equipo en la categoría de bronce del basket femenino nacional. Además, consiguieron más de 2.500 firmas que apoyan esta voluntad.

Nuevos horizontes

Tras el convulso inicio de semana, tanto club como afectadasparecen haber acercado posturas. Las siete firmantes solicitaron una reunión con la directiva para trasladar su voluntad de continuar en el proyecto.

De esta forma, en los próximos días se mantendrán encuentros con cada una para certificar el acuerdo. El siguiente objetivo será inscribir al equipo en la liga antes de que cierre el plazo el próximo viernes 12 de julio a las 13 horas.