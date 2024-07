Menorca afianza su posición como caladero de talento para los banquillos de baloncesto, no solo a nivel nacional, sino expandiéndose más allá de nuestras fronteras. Si hace menos de un mes se confirmaba la marcha de Xavi Mascaró, entrenador mahonés, a los Kufstein Towers de la Bundesliga 2 de Austria, ahora también se ha conocido la llegada de Sergi Juan Donato (Cala en Porter, 2001) a la disciplina de los Dornbirn Lions, equipo que milita en la misma división.

Por tanto, la segunda categoría del baloncesto austríaco vivirá un derbi menorquín en los banquillos y un derbi regional en la pista por la cercanía de las dos entidades —Dornbirn pertenece al estado federado de Vorarlberg, el cual colinda con el Tirol, donde se ubica Kufstein—, las cuales se emplazan en la frontera con la región alemana de Baviera. Aunque eso sí, Dornbirn se sitúa junto al Lago de Constanza, limitando con Suiza al oeste y a tan solo 35 kilómetros de Vaduz, la capital de Liechtenstein.

Elegido para la base

La oportunidad para Sergi llegó en el mes de abril gracias a una oferta que le trasladó el propio Xavi, con quien comparte una gran amistad más allá de la cancha. «Él fue quien me puso en contacto con el coordinador del Dornbirn, Pablo Pérez, que es de León. Desde el primer momento tuve muy buen feeling con él. Me ha transmitido mucha confianza y me ha estado hablado sobre el club, que están creciendo y cada año cuenta con más jugadores. Por eso buscan un perfil joven como el mío, para seguir mejorando el nivel de las categorías inferiores y que yo también pueda progresar», explica un Sergi que ocuparía el puesto de primer entrenador para el equipo U-12 (minibasket), combinaría las funciones de segundo con las de primero en el U-14 (infantil) y se desempeñaría como primera espada en el U-19 (júnior), el último paso antes de llegar al primer equipo. Así pues, esperará su momento y se fogueará con los U-19 en una liga en la que se enfrentará a equipos sénior en una competición que equivaldría a una Tercera Catalana.

Con Xavi Mascaró y el exACB Tomàs Jofresa.

Mientras que Mascaró sí ejercerá como primer entrenador a todos los efectos del Bundesliga 2 de los Kufstein Towers, Sergi no contará todavía con un rol específico en el conjunto sénior de los Dornbirn Lions. Por el momento, aprenderá en los entrenamientos de la mano del ‘head coach’ griego Konstantinos Papavasileiou, quien cuenta con tres años de experiencia como técnico en la base del todopoderoso Olympiacos. «Papavasileiou es a su vez el entrenador del U-14, pero los partidos fuera de casa del primer equipo siempre se juegan contra rivales que están, como mínimo, a tres horas de distancia en coche. Este factor implica que, al disputarse los encuentros del U-14 también en fin de semana, yo ejercería de primer entrenador en gran parte de los choques. En el primer equipo, echaría una mano en los entrenamientos por ahora», explica el formado en la cantera del CD Alcázar sobre su rol junto al entrenador atenienese, quien estuvo el pasado mes de marzo en las instalaciones de los Golden State Warriors de la NBA conociendo de primera mano la metodología de entrenamiento del legendario Steve Kerr y su ayudante Ron Adams.

Curtido en Vic

La pasión por el baloncesto llevó al nacido en la urbanización alaiorense de Cala en Porter a aprovechar su estadía en Vic, donde ha cursado 5 años en el grado en Periodismo, para enrolarse en las filas del club de baloncesto de la misma localidad en calidad de técnico, unas funciones que ya había ejercido en algunos campus celebrados en la Isla. «Desde el primer momento sentí una gran acogida por parte de la Junta Directiva presidida por Jordi Moles. El primer año ya me dieron un par de equipos y estos últimos cinco he ido pasando por diferentes categorías, como cadete e infantil. Además, he sido ayudante de equipos que competían en Copa Catalunya, Primera y Tercera Catalana…», explica un Sergi que agradece la confianza mostrada por el coordinador del club, Francesc Luna; el director técnico, Sergi Fortes; el coordinador de las categorías de Aro Pequeño, Jordi Sitrachs; y los entrenadores David Planas y Cesc Senpau, aparte de resaltar el cariño recibido por parte de sus propios jugadores en esta última temporada «tan especial» para él.

Y es que su motivación para convertirse en entrenador nació en el CD Alcázar, equipo en el cual se desarrolló como un gran director de juego desde la posición de base hasta su adolescencia. «Allí aprendí de grandes entrenadores como Miriam Rollan, Luis Arbalejo o Robert Bonvehí, que me ayudaron a crecer como jugador y poco después he usado sus métodos como entrenadores para desarrollar mi trabajo», asevera.