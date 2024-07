Xavi Hernández Giménez (Maó, 1992) acaba de prolongar su vinculación con Sa Tintina Es Castell, en virtud de un acuerdo de renovación que comprende los próximos tres años. Un trato inusual, por lo extenso, en una categoría como la Tercera FEB, pero que responde al elevadísimo grado de compromiso que el base mahonés irradia para con Sa Tintina Es Castell, como igualmente a la extraordinaria seguridad que el club que preside Tomeu Vanrell tiene sobre el rendimiento del que ha sido uno de los grandes jugadores del panorama menorquín a lo largo del último decenio y medio, así como un elemento determinante para dar comprensión a la brillante temporada 2024 que viene de delinear el equipo del este insular.

Acaba de renovar para los próximos tres años con Sa Tintina Es Castell, un acuerdo que delata tanto su compromiso con el proyecto, como también la confianza que el club siente en usted.

–Bueno, una de las cosas que quise aclarar cuando llegué hace un año es que no vine aquí a relajarme ni para perder el tiempo. Mi compromiso creo que ha sido máximo desde el primer día, y así lo ha entendido el club. Y una muestra para ratificar todo eso es hacer un compromiso a la larga. Podía haber jugado en LEB Plata, igual que tenía otras ofertas, pero este acuerdo es un modo de mostrar su confianza por parte del club, y por mi parte, mi implicación a largo plazo con el proyecto. El club está contento, y yo todavía lo estoy más.

Tras casi una década en LEB Plata, ¿qué ha significado y cómo se ha sentido al volver a jugar en Liga EBA y en la Isla?

—He estado muy a gusto, pero después de casi diez años jugando aquí y allí, tampoco sentía que debiera demostrar nada. Es Castell me ofreció cosas diferentes, y aunque en algún momento pensé que quizá estaba dando un paso atrás al volver a EBA, creo que no me equivoqué en nada, al contrario. Ha sido una sorpresa muy grata, tanto por el nivel de la liga, ya que el grupo catalán es muy fuerte, como por la capacidad que ha tenido Oriol Pagès de darle sentido al proyecto. Ya sabía cómo trabajaba (Pagès), y le ha dado mucho sentido al club en la forma de hacer las cosas. Hay proyectos y proyectos, y Es Castell, en el año que llevo aquí, está creciendo muchísimo, haciendo las cosas con mucha seriedad, de modo cada vez más profesional. Todo eso ayuda a que la decisión que tomé de venir aquí tenga muchísimo más sentido.

El club quiere crecer. ¿Hasta qué punto cree usted que puede crecer el CB Es Castell?

—Si firmo para tres años es porque cada año quiero más, se lo comenté a la gente del club. El año pasado fue muy bueno, y probablemente de haber estado y de estar en otro grupo habría sido más sencillo clasificarse para la fase de ascenso, pero en el catalán la exigencia es mayor. Pero el club es ambicioso, yo también y seguro que daremos un paso adelante. Falta por ver cómo se termina de confeccionar la plantilla, pero por lo que tengo entendido, el club quiere formar un equipo competitivo. Es Castell irá hacia arriba con el paso de los años.

Al hilo de lo que ha comentado sobre Oriol Pagès, ¿hasta qué punto ha influido su presencia en el proyecto para que usted haya renovado?

—Lo que te decía antes, hay proyectos y proyectos. Algunos tienen una mentalidad más modesta, lo cual es legítimo, pero con Oriol, da igual que estés en EBA o en ACB. Se lo toma muy en serio, le da mucha formalidad al entrenamiento y un contexto muy profesional al equipo, independientemente de la categoría; a nivel de scouting, de estar atento a los detalles en defensa y en ataque... de lo que queremos ser como equipo… eso en Liga EBA, no abunda. Tener un entrenador así, que yo ya conocía su forma de trabajar, ha facilitado e influido mucho en que me decidiera a seguir aquí.

¿Está al corriente de los proyectos que se están formando en la conferencia catalana, tienen ya una idea de lo que se encontrarán la próxima temporada?

—Voy mirando, y ya ves que hay equipos potentes. L’Hospitalet, por ejemplo, está formando un equipazo… aunque luego también hay que ver cómo quedan los grupos, dónde está el Barça, Castelldefels, Mataró… habrá que ver, pero después de tantos años he aprendido que lo debemos hacer es centrarnos en lo nuestro. Por lo que sé, estamos formando un equipo competitivo, aun a pesar de las bajas de Àlex (Navas) y Javi (Rodríguez), que fueron dos piezas clave el curso pasado. A ver cómo queda la liga y el equipo, que estoy seguro, estará luchando con los de arriba.

¿Considera viable que Es Castell pueda llegar a LEB Plata, ahora Segunda FEB?

—Sí, sí. Si no, no habría firmado la renovación. Luego hay muchos hándicaps; dinero, pabellón… pero esos temas no me atañen a mí. En lo que a mí concierne, el equipo, los jugadores, vamos a luchar por lo máximo. No como si hablásemos de un objetivo, pero si viajo cada quince días y juego cada semana, es para ganar, para estar lo más arriba posible y si hay opciones para ascender, jugaremos para ello. Hay que tener una mentalidad ganadora. De lo contrario, me quedo en casa.

Le hago el planteamiento teniendo en cuenta también la proximidad geográfica del proyecto de Es Castell con el Hestia Menorca. Tener un equipo de Primera FEB con ambición de llegar a la ACB a apenas tres kilómetros de distancia, en cierto modo, ahoga, ¿no?

—Sí, está claro. El Hestia Menorca empezó un poco como Es Castell, así ‘con lo puesto’, pero es una organización de la que he formado parte y trabajan bien, han impulsado un buen proyecto, están creciendo, pero se me hace complicado decir hasta qué punto su presencia nos puede afectar, ya veremos. Ellos están a una categoría de la ACB y sí, puede afectar, pero si nosotros somos capaces de subir y ellos siguen en Primera FEB… pues ya veríamos.

Desde Es Castell, qué visión se tiene del Hestia Menorca. ¿Le ven como un rival? ¿Como un club más?

—Creo que la demostración de la buena relación que hay entre clubes es la vinculación que hubo el año pasado. Tengo entendido que la relación es buena, y en mi caso, a nivel personal, es excelente, con todas las personas que forman el Hestia Menorca. De hecho, hace pocos días hablé con (Javi) Zamora y creo, por otra parte, que es un error ver a los clubes como rivales, y no solo entre Menorca y Es Castell, sino todos los clubes de la Isla. Cuanto más nos ayudemos entre nosotros, mejor. De hecho, creo que debemos ver al Hestia Menorca como una referencia, que empezó con poca cosa y ha recuperado ese espíritu de Bintalfa, ha traído a grandes jugadores…