No le faltan pretendientes no al ala-pívot mahonés, Àlex Suárez (1993), quien tras finalizar el contrato de dos años que había firmado en las filas del Monbus Obradorio– con el que han perdido este curso 2023-24 la categoría en la Liga ACB y con un año muy discreto por parte del jugador menorquín–, ve como el teléfono de su representante no para de sonar.

Y después de su dilatado periplo en la Liga Endesa, en Joventut, Real Madrid, Bilbao, Zaragoza, Tenerife y estos últimos años en Obradoiro, todo parece indicar que a sus 31 años, podría acabar jugando en un interesante proyecto de la nueva Primera FEB. Y con permiso del Hestia Menorca y el posible interés que como avanzó hace semanas este diario pudiera tener en contar con sus servicios, todo parece indicar que Àlex Suárez jugará en el Real Betis Baloncesto, en su empeño por regresar a la Liga ACB que han perdido este curso los andaluces. Y es que según avanzan varios medios de comunicación sevillanos, salvo sorpresas de última hora, el ‘cuatro’ de Maó se convertirá en una de las primeras adquisiciones del Real Betis, poniéndose el insular la próxima temporada a las órdenes del ‘coach’ bilbaíno, Gonzalo García de Vitoria. En San Pablo rastrean el mercado en busca de jugadores con pasado ACB para montar la estructura del juego interior y la versatilidad y experiencia de Suárez agradan mucho. La sección de basket, vendida El Real Betis formalizó estos días la venta de su sección de baloncesto al Grupo Hereda, que adquirirá el 99 por ciento de las acciones de dicho club mientras que el 1 por ciento restante estará en manos de las personas que compraron acciones en la conversión del club en SAD. El acuerdo, firmado por Ramón Alarcón (CEO del Real Betis) y Pedro Fernández (CEO de Grupo Hereda), únicamente estaría a expensas del más que probable visto bueno del Consejo Superior de Deportes.