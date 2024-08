Como viene siendo habitual ya cada verano, Pau Pons (Sant Lluís, 2002) se volvió a incorporar el pasado mes de julio al equipo de la empresa española Dixon Sport para ejercer como responsable de preparación física y, en algunos momentos, como entrenador, de los diferentes conjuntos que se presentaron a los torneos de Springfield y Orlando, siendo este último de AAU (Amateur Athletic Union, organismo encargado de organizar los diferentes torneos de baloncesto colegial).

Pau se vio obligado a perderse la primera semana del programa en Springfield y tuvo que integrarse la siguiente en Orlando debido a sus responsabilidades como preparador físico en la cantera del FC Barcelona. A finales de junio estaba inmerso en el Campeonato de España de categoría mini en Córdoba, que acabaría ganando la propia escuadra azulgrana. Igual que había ocurrido antes en el campeonato nacional disputado en Santiago de Compostela por el cadete femenino o el jugado en Huelva por el junior masculino. Todos ellos tuvieron en común la victoria final del Barça y la presencia del menorquín Pau Pons.

Bienvenida a Disney World

Una vez logrado el último objetivo con su club, el joven menorquín puso rumbo a Orlando. Este año llegaba a la ciudad ubicada en el centro de Florida con más galones que en sus anteriores aventuras al otro lado del charco. «Ha sido una experiencia muy diferente a las otras, ya que me he encargado de toda la parte de control de cargas, planificación y activación en los entrenamientos, y de cuidar del tratamiento de los jugadores lesionados», resume el especialista.

Para llevar a cabo su trabajo como máximo responsable de la preparación física, Pau gozó de unas instalaciones «increíbles» en el ESPN Wide World of Sports, un complejo deportivo con una extensión de 89 hectáreas que acoge durante todo el año este tipo de eventos. Sin ir más lejos, albergó las últimas ocho jornadas de la temporada regular 2019/20 de la NBA y los posteriores playoffs que coronaron a Los Angeles Lakers de Lebron James en lo que se conoce como la ‘burbuja de la NBA’ o ‘burbuja de Disney’. Se le bautizó con este nombre porque el complejo de la cadena televisiva se convirtió en una auténtica zona de aislamiento cerrada a cal y canto para proteger de la pandemia de covid a los jugadores y a los cuerpos técnicos de los 22 equipos participantes.

En ese mismo parquet, Pau disfrutó de un «ambiente espectacular» con el particular «rollo americano» que siempre caracteriza a este tipo de campeonatos. «Aunque pudimos ganar algún partido, a nivel deportivo no tuvimos el éxito deseado», comenta el propio preparador, que aún así acompañó al equipo sub18 hasta los cuartos de final tras enfrentarse a rivales llegados desde Alemania, Puerto Rico o Argentina, entre otros países.

Tercera semana y visitas

Pese a los resultados inesperados, Pau y el resto de chicos aprovecharon la estancia en esta icónica ciudad para descubrir algunos lugares como la University of Central Florida, cuyo equipo de baloncesto milita en la primera división de la NCAA (National Collegiate Athletic Association), prestigiosa asociación que engloba la mayoría de programas deportivos universitarios del país. Además, no hay que olvidar que el objetivo de Dixon Sport no es otro que el de ser un trampolín para que sus pupilos puedan acceder a las mejores becas deportivas posibles en las universidades estadounidenses.

En la tercera semana de competición, ya en un torneo «más casero» con jugadores americanos «muy buenos» y «mayores», Pau continuó dirigiendo y planificando las estrategias de recuperación de los jugadores, basadas principalmente en sesiones de movilidad y rutinas de estiramientos, además de baños de hielo. Todo ello consensuado con el cuerpo técnico. «Al final, no haremos sesiones de gimnasio durante un torneo corto, que encima suele ser muy duro. Los preparadores físicos tenemos que limitarnos a mantener la salud de los jugadores y los entrenadores ya tienen suficiente con la parte técnica», subraya, siendo conocedor del arduo trabajo que conllevan ambos mundos.

Y es que Pau también tuvo que emplearse a fondo como técnico, ya que uno de los entrenadores tenía que volver a Suecia. «Fue peor que el primero. No pudimos competir como nos hubiese gustado porque no tenemos tanto nivel», concluye con ganas de volver en 2025.