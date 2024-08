Como no podía ser de otra manera, Gracia Alonso de Armiño nos cita en Ses Vinyes, para conversar mientras lanza unos tiros a las canastas de esta plaza de Maó. Y la flamante medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 habla en exclusiva con «Es Diari», con el metal en la mano. Después de caer con honores en la final ante Alemania en su debut olímpico, Alonso– una clásica de los veranos menorquines desde muy pequeña– conversa con este diario sobre la gesta española en París, loa a los olímpicos menorquines, Sergio Llull y Albert Torres y nos habla de sus dos modalidades de 3x3 y 5x5. Con parte de su familia todavía en la Isla, esta ‘menorquina’ rebosa ambición y optimismo.

Bueno, ¿descansando ya en la Isla, no? ¿Qué le gusta hacer cuando está en Menorca?

—Pues sí, descansando ya aquí de todo el trajín y la tralla acumulada. Siempre que puedo vengo en verano a desconectar y me encanta nadar en rocas y calas. Busco rincones de piedra y poca gente, escuchando el mar.

Diríamos que después de una plata olímpica, es el lugar indicado para reposar…

—Sin duda, el lugar indicado y más esta vez, tras la maratón de los JJOO, acostumbrada a eventos de dos días. Ha sido una semana muy exigente a nivel físico y mental en París; y con la euforia de la medalla y su repercusión. Me siento más descansada en Menorca, un paraíso durante cada uno de los veranos.

Pasada una semana de su histórica gesta en París, ¿a qué sabe esta medalla de plata?

—Sabe a gloria bendita, la verdad. Para nosotras estar en los Juegos ya fue un premio y por el que estábamos dispuestas a disfrutar y a soñar despiertas. Y al final logramos una medalla de plata que nos sabe a oro.

Decía su compañera Elisa Aguilar tras lograr ser segundas de los JJOO que de medalla inesperada, nada de nada.

—En absoluto, igual que aquel cuádruple empate que nos posicionó en segunda plaza y nos dio el pase directo a semifinales.Hay que estar, jugar los partidos y se ha trabajado y sudado mucho.

Su famoso último tiro fallado ante Alemania en la final, ¿no le quedaba otra no?

—Debía hacerlo, sí o sí, dándome tiempo este sí a girarme. Quizás hubiera lanzado de espaldas y hubiera cerrado el ciclo tal y como empezó pero sí. El tiro salía bien de mi mano pero no hubo fortuna .

Aunque no se cayó en la final por su lanzamiento errado...

—Claro que no, igual se pudieron haber ajustado antes otras cosas para no llegar a este final. Se buscó la prórroga y no pudo ser. Pero merecido oro alemán y nosotras felices por nosotras y disfrutando del momento.

¿Cree que ha sido el lanzamiento más determinante de su carrera aunque saliera mal?

—Probablemente, sí. Hay que ir gozando de ese protagonismo y esa decisión de confiar en una misma para lanzar estos tiros y bueno, fallaré más pero ganaré en experiencia y seguridad para que acaben mejor.

Era la primera incursión de España en el 3x3 femenino de los JJOO; ¿hay recorrido para la Selección Española de cara a Los Ángeles 2028?

—Consideramos que sí, aunque falte mucho para EEUU. Si se va sembrando de manera indicada, ya sea en los propios clubes sacando secciones de 3x3 y a nivel de formación de chavales que pueda haber una cantera sólida nacional, sería ideal. Estos cuatro años toca incentivarlo, atraer a más chicas y chicos que quieran y cuanta más experiencia, mejores resultados tendremos en Los Ángeles.

Por cierto, desde la distancia y tumbada en una hamaca en la Isla, ¿cómo vivió sus primeros Juegos? ¿Impresionan?

—Fueron una auténtica pasada, un sueño despierta e impresionan. Al principio te deslumbran e incluso te dejas llevar por las emociones pero una vez empezarmos, fuimos muy serias, nos concentramos en nosotras y en la pista, vídeos ‘scouting’ y demás y luego, descansar y alimentarnos muy bien.

En estos momentos de reivindicación del deporte femenino, esta plata suya, ¿ayuda no a visibilizar el mundo de la mujer en el deporte y sus pasos hacia la igualdad con el masculino?

—A ver, el deporte femenino siempre ha estado lo que está claro que puede impulsar su visualización, que llegue a muchas casas y que las niñas tengan claro que tienen una salida con esto. ¿Igualdad? Es algo utópico porque realmente el deporte es muy diferente el femenino del masculino y hay que saber diferenciar pero sí puede ayudar a su visualización.

La veo muy pensativa, como si se dejara algo en el tintero.

—Con la igualdad me refiero a la de recursos. El deporte masculino tiene lo que tiene porque cuenta con más patrocinadores y gente que lo fomenta y visualiza. Lo digo en este ámbito, que si nos ven más, llegaremos a más gente y habrá más movimiento económico y ‘merchandising’.

Aunque todavía se está a años luz, como se ve en el baloncesto profesional mismo…

—El balonesto profesional femenino de cada año está teniendo m ejores condiciones laborales y hay que seguir luchando por mejorarlas. Aún se considera una categoría semiprofesional, por lo que quedan pasos de gigante aún por dar.

Imagino que en el básquet del 3x3 se magnifica la diferencia entre sexos.

—Para profesionalizarlo pienso que España creo que tardará unos años todavía en serlo.

Para el lector raso, ¿en qué se diferencia principalmente el básquet 3x3 del 5x5?

—Las diferencias son bastantes, a media pista, teniendo que salir del triple para atacar y la canasta vale 1 y el triple 2, con 12’’ de posesión y diez minutos de partido. Puedes cometer seis o más faltas y no son acumulativas. A la décima son dos tiros libres y balón, te penaliza mucho y la estrategia es usarlas estratégicamente para parar penetraciones o amenazas claras.

La internacional, este miércoles por la mañana con su bicicleta en Maó, donde pasa sus veranos. | Gemma Andreu

Usted que practica 3x3 y 5x5, ¿cuál destacaría en la pista?

—La diferencia principal sería la permisividad del contacto físico, siendo más físico que el 5x5. Y a nivel de intensidad no te puedes relajar un segundo, siempre girándote los 180 grados para atacar o defender. Toca ganar muy bien los espacios y las ventajas en la pista.

¿Y en cuál de las dos modalidades se siente mejor o se ve con un rol mayúsculo?

—Me encuentro más cómoda en el 3x3 y creo que me viene como anillo al dedo y se ajusta muy bien a mis características como jugadora, siendo muy intensa que para el 5x puedo salir de un tiempo breve a revolucionar un partido, a nivel de intensidad y lograr un parcial con el que bloquear al rival. Ypara el 3x3 es ideal la versatilidad que tengo y el simple hecho de no dar un balón por perdido y luchar hasta el final son características que me representan.

¿Se ve en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles con la España de 3x3?

—Claro que sí, soñar es gratuito, pese a que el deporte es sacrificado y se corren muchos riesgos. Soy muy intrépida, nada me da miedo ysé que muchas veces me expongo a hacerme daño, aunque siempre lo he salvado. Pero hasta Los Ángeles será una maratón, iremos pasito a pasito, año a año, viendo cómo responde el cuerpo. Lidiar con molestias y dolencias es el pan de cada día del deportista y ahora me veo muy sana y con gran estado físico y mental y que así siga.

Usted, en el baloncesto 5x5, finalizó curso en el Estudiantes. ¿Y este curso 2024-25? ¿Qué retos se pone?

—He renovado por el Estudiantes y este año jugamos la EuroCup, además de la Liga Femenina claro. Óbviamente, el primer gran reto es clasificarnos para la próxima Copa de la Reina, tras la primera ronda, y poder ejercer mis capacidades como capitana del equipo y liderar al grupo para tener los mayores resultados.

Hablando de la Liga Femenina 1, ¿sabe no que Aina Ayuso Bagur es de madre de Ciutadella y se pasa los veranos en Ciutadella? ¿Qué le parece como jugadora?

—He coincidido con ella en la Liga y sí, sé que es ciutadellenca. Nos conocemos de las pistas y es una jugadora muy polivalente, administra muy bien al equipo como base y sabe encontrar a sus compañeras en las mejores posiciones para potenciar sus virtudes. Además es anotadora y agresiva al aro, finalizando muy bien.

Ayuso Bagur jugó también 3x3 y estuvo ahora en el último corte previo a los JJOO en la Selección Española de 5x5…

—Aina es una jugadora potente y me alegro mucho que haya estado entrenado con la Selección Española absoluta y espero que de cara a los próximos años pueda seguir yendo convocada con España.

Cambiemos de tercio. Junto a usted, podríamos decir ya que medio menorquina, estaban en París los insulares Sergio Llull y el ciclista Albert Torres. ¿Qué me diría de ambos?

—A Llull le conozco un poco de su entorno de aquí de la Isla también, con amigos en común, y me parece ahora mismo el jugador más en forma de la plantilla de 5x5 masculina absoluta y que ha hecho un torneo clasificatorio y unos JJOO con un gran liderazgo, siempre sabiendo encontrar a sus compañeros y asistiendo muy bien; un poco el trabajo de un base.

Y en cuanto al ciclista ciutadellenc de pista...

—No lo conozco personalmente pero ha demostrado en París ser un ‘crack’, solo por el simple hecho de haber llegado a los JJOO y estar donde está. Poder competir a este nivel dice mucho de Torres,un deportista nato.

¿Nota cuando está en Menorca el ambiente de baloncesto que se respira en nuestra isla?

—Y tanto, cada verano nos apuntamos con mi familia a todos los 3x3 que se montan en la Isla; un ambiente y afición muy sana, lo que ayuda a disfrutar y a formarme en el 3x3 y Menorca tiene mucho baloncesto.

¿Volverá un día el Hestia Menorca a la Liga ACB o son palabras mayores?

—Ojalá sea así. Y que saquen también una sección femenina (risas). Estaría de lujo poder competir en la Isla.