La nómina de menorquines en el organigrama de la sección de baloncesto del FC Barcelona se amplía. A los ya conocidos preparadores David Anglada y Arnau Calsapeu, esta temporada se incorpora a la cantera blaugrana Joan Florit (Ferreries, 1984) procedente del Club Basket Almeda de Cornellà de Llobregat, uno de los mejores clubes de cantera de Catalunya. Por tanto, serán tres los insulares en la temporada 2024/25 —a la espera de que se conozca si Pau Pons alargará su periplo en el club.

Si el Cadete A contará con Anglada y Calsapeu como asistentes —al mismo tiempo, Arnau desempeñará las mismas funciones al mismo tiempo en el Cadete B—, Joan Florit realizará las labores de ayudante en el Barça Atlètic, filial del primer equipo que compite en la liga júnior de Catalunya y a su vez milita en Tercera FEB —antigua Liga EBA—, aunque este año no está encuadrado en el mismo grupo que el CB Es Castell, por lo que no podrá regresar a la Isla, algo de lo que tenía «ganas». Aun así, se trata de un doble reto a las puertas del baloncesto profesional.

«Siempre bromeo con Alex (Terés), que es el secretario técnico de la cantera del Barça y le conozco bien. A él le gusta mucho Menorca y me dice ‘cada año toca un menorquín nuevo’», confiesa el entrenador nacido en Ferreries, pero criado baloncestísticamente en Catalunya. Y es que Florit abandonó su pueblo y su Isla natal para irse a estudiar un ciclo formativo, completado posteriormente al cursar la carrera de Magisterio y Educación Física. Fue en ese momento cuando un compañero de clase le comentó sobre la posibilidad de dirigir a un equipo de baloncesto, por lo que empezó a entrenar en 2009, concretamente, en el CB Grup Barna.

Aprendizaje en el Almeda

«Nací con una pelota en las manos y me pasaba horas y horas jugando a baloncesto en el parque. Jamás he jugado de forma federada, pero me encantan todos los deportes. Todos los veranos jugaba torneos de básket 3x3, de pequeño participaba en campus, llegué a practicar fútbol y tenis… Hice de todo», explica Florit haciendo un repaso al apartado deportivo de su infancia y su adolescencia.

«He ido saliendo adelante gracias a la ilusión. Además, he tenido la suerte de coincidir con entrenadores muy ‘top’. De hecho, la gran mayoría con los que he coincidido en Sarrià y Almeda ya son profesionales», comenta el ferrerienc.

Después del CB Grup Barna, dio el salto al Club Bàsquet Femení Sarrià, fundado en 2007 a partir de la desaparición del CB Femení Universitari de Barcelona y su primer equipo, el UB Barça. Tras este periodo, aterrizó en el Basket Almeda, donde pasó por prácticamente todas las categorías llegando a proclamarse campeón de Catalunya con el infantil de Preferente Femenina hace tan solo dos temporadas. Por si fuera poco, en los tres últimos años ha prestado sus servicios a la Federación Catalana de Baloncesto, siendo ayudante en la selección infantil masculina, con la cual ha levantado el trofeo de campeón de España en un par de ocasiones.

«He pasado por clubes con muy buena materia prima en la base, sobre todo en sección femenina, que es donde he estado casi siempre. Las categorías de formación se basan especialmente en la gestión y, muchas veces, el baloncesto es lo de menos», afirma el contrastado técnico.

Salud del básquet insular

Respecto al estado del baloncesto menorquín, Florit valora desde la distancia de forma positiva el proyecto del Hestia Menorca, el cual «se está consolidando», y el del resto de clubes.

«De lo que conozco, sé que Ferreries hará muy buen trabajo con Migue Fernández, que tiene un bagaje y una experiencia increíble. Lo mismo con Boscos con Pere Pons, el CB Ciutadella con Manel Bonmatí, el Alcázar con Jorge... Hay gente muy válida que empuja con fuerza», asevera Florit, aunque destaca la «dificultad para encontrar entrenadores», a la orden del día tanto en la Isla como en la Península.