Sa Tintina Es Castell ha anunciado en las últimas horas la campaña de socios y abonados que promueve para el curso 2024-25, quinto consecutivo que el club que preside Tomeu Vanrell estará en Primera FEB (exLiga EBA).

Así, el abono senior para toda la temporada costará 65 euros, el abono senior plus costará 85 euros; el abono familiar se irá a los 115 euros; el abono familiar plus, 145 euros; el abono para jubilados, 50 euros, y el abono para jubilados plus, 70 euros.

El abono comprende toda la temporada 2024-25, con la posibilidad de poder presenciar los trece partidos que el equipo que entrena Oriol Pagès jugará en la Isla (salvo que en alguno de ellos se decrete ‘día del club’).

Entrenamientos

Por otra parte, significar que Sa Tintina Es Castell inicia en la tarde de este martes la pretemporada, a partir de las 19.30 horas, en la zona esportiva Sergi Llull.

El equipo empezará la campaña de modo oficial el próximo 13 de octubre ante el Vic en Es Castell, y por el momento tiene concertados un par de partidos amistosos, correspondientes al Trofeo Illes Balears.