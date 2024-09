En el Club Bàsquet Jovent de Alaior han decidido buscar soluciones a la realidad menorquina que dice que los jugadores y jugadoras, cuando finalizan su periplo en la categoría Júnior, salen de la Isla por motivos de estudios. Y en la entidad que preside el veterano Vicent Petrus concretamente su verdad es que estos últimos cuatro años apenas se han quedado dos canteranos en el club, lo que hace inviable y complica y mucho la supervivencia y una salida digna en la Lliga Escribano Balear de chicos.

Por todo ello, el Jovent se ha echado al mercado de fuera y se ha hecho con los jóvenes Pau Jordà– del Consell de la Primera Balear–, Fauvase Seidou– del Melilla de Liga EBA– y Roberto Domínguez, procedente del Plasencia y con experiencia en las extintas EBA y LEB Plata. Junto a ellos, la ‘bomba’ de Dani Sánchez, con los renovados, Basi Palliser, Tiago Sampedro, Dani Martí, Joan Palliser y Eneko Rivera; y los fichajes insulares de Pau Cardona (Sant Lluís), Jonathan Sánchez (Es Castell), Sebas Pons (Ciutadella) y el júnior local, Ethan Sánchez.

Orgullosos en Alaior de su cantera aunque conscientes que no llegan al sénior por estudios y demás, han optado por tirar las redes fuera; eso sí, sin presión ni pretensiones competitivas alguna. «No lo hacemos sin ninguna imperiosa necesidad ni reto de estar arriba y luchar por subir a una hipotética Tercera FEB, por ejemplo», aclara, de primeras, Miquel Sintes, responable deportivo en el Jovent. «Cogemos estos chicos de fuera de la Isla para que nos completen el equipo 2024-25, para que den un plus a los 4-5 nuestros de aquí que no se marchan de Menorca y se pueda entrenar y competir con calidad», abunda, del equipo que dirigirá el ‘coach’, Joan Sala.

«Estos chicos nuevos vienen en plan Erasmus, por decirlo de alguna manera; a vivir una nueva experiencia lejos de sus casas y nos ayudan». Sintes, curtido en mil batallas en el club, quiere insistir en que ni mucho menos el objetivo es luchar por estar arriba. Dicho esto, «bienvenidos sean los buenos resultados y si al final de curso nos viésemos arriba, hablaríamos en el club, aunque repito, de entrada, no son nuestras intenciones», relata Sintes, sobre una futura Tercera FEB.

«Hemos fichado a tres, uno por puesto, para reforzarnos, que los nuestros puedan seguir jugando y a la vez sea un trampolín para ellos su paso por Alaior. Nos reforzamos para tener unas garantías de competir bien y si al final, gracias al buen trabajo, suena la campana, nos plantearíamos el futuro», insiste Sintes, enfocados en el Jovent en sus canteranos y una salida para ellos.