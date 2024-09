El director general del Hestia Menorca, Miki Ortiz, analiza lo que puede deparar la temporada 2025 en Primera FEB, cuyo inicio de competición deviene este sábado en la Isla para el conjunto insular. Será el segundo ejercicio consecutivo del proyecto menorquín en la segunda liga estatal. Crecer, tanto en lo deportivo como en lo social, son dos aspectos que el ejecutivo mahonés sitúa entre las prioridades de una campaña que promete emociones de Primera.

Nueva temporada, nuevas ilusiones. ¿Con qué expectativas encara el Hestia Menorca el nuevo curso?

—El objetivo como entidad es crecer temporada tras temporada, y también es el objetivo para esta. Será una liga con un nivel competitivo altísimo y debemos ponernos a ese nivel. Dentro de la ambición moderada que tenemos, queremos crecer dentro de ese entorno competitivo, probablemente de los más altos de los últimos años en esta liga.

El grupo ha cambiado, han salido rostros importantes como Hannah y Stevic. ¿Eso ha sido un contratiempo? Y se ha promovido un equipo con varios jugadores como Ivanov, Tanah Deh que nunca han jugado en España, ¿es esa un poco la filosofía del club, intentar crearse un valor de marca, en el sentido de que Menorca es una plaza donde lograr una proyección superior?

—Cada año estamos en la situación de tener que buscar sustitutos. Si no encontramos un remplazo concreto entonces que sea la fuerza del equipo lo que permita dar ese paso al frente para sustituirle. Creo que contamos con un equipo compensado, en el que todos los jugadores podrán aportar su grano de arena para sustituir a esos otros que te dan tanto en momentos puntuales. Además, Menorca es un lugar en el que tanto gente joven como jugadores que ya han formado una familia pueden estar a gusto y seguir desarrollándose. La proyección ya se verá, pero aquí todos vienen a sumar.

¿La lectura podría ser que el año pasado el equipo era más corto, pero con elementos más resolutivos, mientras que ese año las responsabilidades estarán más repartidas?

—No lo sé. Hasta que no avance la temporada no lo veremos. No dejamos de ser el equipo, sino el más joven de la categoría, de los más jóvenes, y creo que hemos sumado muchísimo talento. Gente como Andras, un perfil de jugador que durante la temporada irán creciendo dentro de una estructura, nos podrán aportar muchísimo, o Ivanov, que tiene mucha experiencia ¿Cómo será el equilibrio del equipo? A eso ahora no puedo responder, ya se verá cuando avance la temporada.

¿El equipo está cerrado?

—Siempre estás atento al mercado, a cualquier situación. Los que somos están haciendo un trabajo espectacular, y el equipo está dando pasitos cada día. Pero siempre estamos atentos a cualquier oportunidad, a ver de qué modo podemos completar lo que tenemos.

¿Cómo se encuentra Pol Molins?

—Está en proceso de readaptación después de la lesión. Seguimos trabajando para contar con él al cien por cien cuanto antes, es alguien por el que hemos apostado, por su crecimiento como jugador y esperamos poder contar con él pronto.

Por Joan Faner, que tras doce años allí ya está totalmente enraizado a Castelló, no le preguntaré, pero nombres como Agustí Sans o Álex Suárez, ¿se ha hablado con ellos o han contemplado en algún momento su incorporación?

—Si se ha hablado con ellos es algo a lo que no puedo responder, puesto que la dirección deportiva no depende de mí, sino de Javi Zamora. Sí que como mínimo hemos tenido el pensamiento de contar con jugadores menorquines en la plantilla que puedan aportar. Pero hay situaciones en que al jugador a lo mejor no le interesa o a la inversa. Álex (Suárez) jugará en Primera FEB, pero nosotros no estábamos en el mercado cuando él se decidió. Pero sí puedo decir que entre nuestros objetivos más a largo plazo está el que un menorquín pueda tener su espacio en el equipo.

Javi Zamora. Le queda un año de contrato, es evidente que la confianza en él es plena. ¿Han hablado sobre el futuro?

—Ahora no pensamos en eso. Tiene que ser una cosa natural, sentarnos con él, ver la situación. Y como tu comentas, en las manos de ‘Zamo’ pusimos todo el desarrollo deportivo de la entidad y los resultados son evidentes.

Un ascenso, una permanencia muy sosegada… el entrenador se ha revalorizado en la Isla.

—Es un entrenador que llegó después de haber debutado en ACB, que aquí pudiese revalorizarse sería positivo. Un poco como lo que comentábamos antes con los jugadores, que todo lo que puedan crecer aquí como profesionales, nosotros encantados, pues eso nos ayudará también a nosotros a crecer como entidad.

En una semana empieza la liga, ¿ve al equipo a punto? Este año varios clubes han incrementado el presupuesto, las plazas de playoff apuntan a estar muy caras. El Menorca el año pasado rozó el playoff. ¿Qué liga espera, cuál puede ser el límite del equipo, quizá igualar lo del año pasado?

—Haciendo cuentas a lo rápido, me salen como seis equipos que buscan el ascenso directo a la ACB. Y si la memoria no me falla, de los últimos ocho descendidos desde la ACB, solo un equipo, el Andorra, ha logrado volver. Son datos impactantes e indicativos del nivel competitivo de la liga, equipos como San Pablo Burgos o Estudiantes no logran subir. Nosotros nunca nos hemos obsesionado con un resultado deportivo. Hemos creído en el trabajo que se hace durante la temporada y que los resultados deportivos sean una consecuencia de eso. Cada temporada hemos mejorado la anterior. Ya veremos con lo que nos encontraremos, pero a ojos del aficionado, será una de las ligas más espectaculares de los últimos años, sino la que más, por el tipo de equipos que visitarán Menorca, y para nosotros será un reto mejorar lo del año pasado.

...

–La ambición del club es dar ese pasito, que cada vez es más complicado, y que la gente entienda que el crecimiento deportivo no siempre va ligado a un ascenso o a tener que ganar. Crecer es también hacer un club sostenible, tener ese equilibrio entre las tres partes más importantes, que son el patrocinio privado, las administraciones y masa social, lo que te permite disfrutar de un proyecto a largo plazo.

¿Cómo valora la nueva Copa España, está a favor de esta competición?

—Creo que siempre se puede mejorar, sobre todo una competición que se acaba de estrenar. Nos reunimos con la FEB hace unos quince días y estuvimos de acuerdo en que habrá que hacer una valoración al finalizar la temporada. Pero veo positivo tener una competición en la que podemos competir equipos de varias categorías. Sí que hay mucha diferencia entre equipos de LEB Plata con otros de LEB Oro, pero no deja de ser una competición atractiva que también nos ayuda a preparar la temporada, siendo una competición oficial. Sí que nos ha condicionado la pretemporada, pero debe valorarse a su conclusión. Aunque yo apostaría por seguir con la Copa España, pues aun siendo un gasto más, creo que es positivo tener esa competición.

Masa social. Se dice que el club ya está por encima de los 1.200 abonados. Supongo que estará muy contento, pues una cifra así, siendo Menorca, es muy difícil de alcanzar, muy respetable.

—Sí, pero en línea de lo que comenté antes. Crecer como entidad no es posible sin una masa social, y sí, satisfechos. Nos queda mucho por hacer todavía, pero en el momento en que nos encontramos es una parte fundamental. Y para este año lo que intentamos es que la gente que venga al Pavelló viva una experiencia, que para ellos sea más que un partido y quieran volver. Estamos trabajando en eso para esta temporada.

Durante la pasada temporada el club concertó un acuerdo de colaboración o vinculación con el CB Es Castell, que para este año no sigue vigente. ¿Por algún motivo esa ruptura?

—Creo que al final se trata de encontrar las necesidades de las dos entidades. Desde el momento en que nosotros no podemos cubrir sus necesidades y ellos tampoco pueden cubrir las nuestras, pues se da un paso al lado. Volveremos, en adelante, a valorar la situación y si es positivo para las dos partes, nos volveremos a encontrar.

Y por contra, ha surgido el acuerdo con el Alcázar.

—Es un acuerdo para las categorías inferiores. Lo que buscamos principalmente, y hablamos a medio largo plazo, es que nos gustaría que en caso de haber jugadores menorquines a los que pudiéramos ayudar en su formación y con posibilidades de formar parte de nuestra primera plantilla, pues ese sería otro objetivo para nosotros. Nos ilusiona el poder formar jugadores a largo plazo, que tengan el equipo de Primera FEB como espejo para seguir creciendo como jugadores y algún poder llegar a ese primer equipo.

La ACB. Lógicamente ahora queda lejos, ¿pero cree que a medio largo plazo puede ser una meta real? El club no para de crecer.

—Sinceramente, hace años te habría dicho rotundamente que no. Pero creo que todo va ligado a lo que hablamos antes. A medida que el club va creciendo sientes que tiene unas bases sólidas, no crecemos dando pasos en falso. Evidentemente siempre hay que asumir algún riesgo si quieres crecer, pero intentamos minimizar los riesgos al máximo, y lo que pueda ser dentro de un tiempo creo que será una consecuencia de lo que hayamos hecho durante estos años. Si llegaremos a la ACB, no lo sé. Pero sí nos hace ilusión seguir creciendo y por supuesto que nos gustaría que Menorca volviera a tener ACB, sin duda. A partir de aquí, que todo sea una consecuencia de una labor bien hecha, de tener el respaldo de una masa social sólida, de contar con una cartera de patrocinadores privados, lo que es importante. Y que todo sea sostenible. Creamos el proyecto en 2017 y hemos ido creciendo con ese modelo de contar con unas bases de estabilidad económica sólida. En ningún momento hemos gastado un euro más del que podíamos gastar.