Disputadas dos jornadas de competición en Primera FEB y el impacto de Víctor Arteaga en ambas ha destacado por lo superlativo. Mejor jugador de la semana que inauguró la temporada, rozando un segundo MVP consecutivo en la siguiente y factor determinante en el pleno de triunfos que ha suscrito el Hestia Menorca en este primer fragmento de curso, lo que por añadidura le sitúa en el liderato de la competición compartiendo tal honor junto con otros cinco equipos, en manifestaciones para este diario el pívot internacional habla sobre su exuberante arranque y de las expectativas para una campaña que, en clave insular, no ha podido empezar mejor.

El interior formado en la cantera del Real Madrid, cuyo papel ya se desentrañó fundamental en la permanencia obrada en 2024, ha mostrado en cualquier caso un crecimiento, tanto en rendimiento como en cifras, sustancial. Líder de la liga en puntos y valoración, segundo en el ranking de rebotes, con permanente presencia en la zona e indiscutible primera opción en la propuesta de ataque de Javi Zamora… ¿acaso es esta la versión de Víctor Arteaga que este año nos aguarda?

«El año pasado estuve muy a gusto aquí, tanto en el equipo como en la Isla y eso se reflejó en la pista, terminé la temporada sintiendo que este año podía y debía dar otro paso adelante», comenta al respecto el interior del Menorca, «muy contento», lógicamente, con este inicio de temporada, asimismo «porque he trabajado mucho y me he preparado, pero también sé que no todos los partidos van a salir como en estas dos primeras jornadas». «Tengo claro que voy a dar lo mejor de mí día tras día y espero que al final podamos reafirmar que Víctor Arteaga sí ha sacado su mejor versión», añade en ese sentido el jugador.

Invictos

Dos partidos, dos victorias y liderato compartido. El inicio menorquín no ha podido ser mejor. Pero Arteaga, sin descarrilar del discurso de la prudencia, aventura que quizá esto sea solo el comienzo de lo que aguarda. «Creo que vamos a dar muchas sorpresas y este inicio puede ser una de ellas. Esto acaba de empezar y es fantástico hacerlo así, pero somos conscientes de que esto no es más que un ‘chute’ de energía brutal», comenta. Y repone, en lo que supone una clara proyección de la filosofía de su entrenador, Javi Zamora; «lo más importante es tener los pies en el suelo y mantener nuestra ética de trabajo diaria, independientemente de los resultados».

En lo que atañe a lo que serían objetivos tangibles, planteamos a Arteaga si tratar de terminar entre los nueve primeros de la temporada regular, lo que equivale a tener plaza en las eliminatorias por el ascenso a la ACB, sería una meta para el equipo. El quedar cerca de ese límite el curso previo y el gran inicio exhibido en este motiva, casi obliga a deslizar tal planteamiento. El pívot se muestra cauteloso; también ambicioso.

«Todos tenemos el objetivo claro y es que el equipo se mantenga en Primera FEB, es un reto grande ya que el nivel de esta temporada ha subido mucho aunque nuestro equipo es tan joven como ambicioso y por eso no renunciamos a ningún objetivo mayor», concluye Víctor Arteaga, el mejor y más impactante jugador en el inicio liguero en Primera FEB.