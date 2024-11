«Un problema muy extendido que afecta a las asociaciones educativas, culturales y deportivas es que no se postulan candidatos para renovar los cargos directivos. El CB Ciutadella Ponent no es una excepción, por lo que la reelección ha sido inevitable». Así de claro. Miquel Rosselló seguirá cuatro años más al frente del club del ‘poli’ y lo hará con la misma junta directiva desde el momento de la integración del CB Ciutadella y CB Ponent, hace ya tres años. «Mi ilusión por este deporte sigue vigente y el compromiso con el club, también», añade el ex jugador de la extinta Segunda Catalana.

«Gestionar bien los recursos, establecer objetivos realistas, analizar y aprender de los errores y mejorar continuamente nos ayudará a crecer y el objetivo sigue siendo trabajar para el baloncesto», exclama el mandatario, cuyo reto en el CB Ciutadella Ponent es, «seguir educando y formando a nivel de cantera. Ganar campeonatos en edad escolar no es una prioridad y mucho menos una necesidad». En cuanto a los equipos sénior, «el reto es conseguir tener un equipo de referencia femenino en la Lliga Balear y seguir mejorando el primer equipo masculino, sin descartar ningún escenario que se presente en el futuro», exclama Rosselló, ante el vacío de hace años en poniente de un equipo de referencia. Y es que para el presidente, contar con un primer equipo femenino, «es una espina clavada a nivel personal y un reto mayúsculo para el club a corto plazo. A día de hoy no se dan las condiciones necesarias para tener un sénior femenino pero es un objetivo irrenunciable. Es decepcionante que Ciutadella no tenga representación femenina en la Lliga Balear», lamenta, sin tapujos, el ciutadellenc, que rige los intereses de la entidad desde el año 2020. Cumplidos tres cursos de la unión entre Ciutadella y Ponent, bajo su punto de vista, «ha sido muy positiva. En ese momento se planteó que ambos ganábamos más colaborando que compitiendo, se adquirieron unos compromisos y estos se han respetado y cumplido». ¿Baloncesto FEB en Ciutadella? Con Hestia Menorca en Maó y Sa Tintina en Es Castell, no rehuyó Rosselló de hablar de la ausencia de un primer equipo en categorías superiores en la ciudad y que ni ellos ni Boscos tienen. «La insularidad nos penaliza. Los jugadores/as más destacados salen de la Isla muy jóvenes y otros muchos lo hacen para la universidad. Muy pocos de los que se van, regresan y cuando lo hacen tienen otras prioridades», dice, como argumentos, si bien, «hay que ser optimista y estar atentos para cuando se den las condiciones favorables y aprovecharlas», avisa el ex Segunda Catalana con el Grup Barna catalán. «No me considero una persona nostálgica, sino realista y práctico. Las circunstancias son las que son y hay que vivir el momento actual adaptándose a los cambios que se producen a diario», añade. ¿Una posible entente de futuro Ciutadella-Boscos para crear un equipo sénior potente? «Un proverbio africano dice que si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Nos encontramos en el siglo XXI, el de la globalización, del trabajo en equipo y de aprovechar las sinergias. Cuando todos seamos capaces de interiorizar esta realidad se darán las circunstancias necesarias para una dimensión colaborativa», piensa, defendiendo finalmente la Primera Balear, pese a no tener liga menorquina. «Hace diez años la Balear masculina agonizaba, con solo 6-7 equipos. La liga de Menorca sólo tenía 4-5, por lo que la apuesta de la FBIB fue reestructurar y potenciar la Balear. Con este impulso se ha conseguido una liga con 24 equipos masculinos y 12 femeninos y la competición ahora es atractiva, por lo que en mi opinión es un acierto haberlo planteado de esta manera», zanja. El apunte «En féminas la Isla debería tener 4-5 equipos en la Balear y un LF2 y nada es imposible» Después de cuatro años ya de presidente, más lo anteriores en los que lo era el veterano Joan Febrer aunque Rosselló ejercía en el cargo ya en la sombra, el dirigente es ampliamente conocedor de la situación actual del baloncesto en la Isla. «El masculino en Menorca goza de buena salud. Estamos bien representados en Primera FEB, Tercera FEB y también en las Ligas Baleares. El baloncesto femenino es nuestra gran asignatura pendiente, no porque no se trabaje en ello, sino por los condicionantes que nos impone la insularidad. Un objetivo ambicioso a nivel insular sería tener 4 ó 5 equipos femeninos en la Liga Balear y uno en LF2. Y si para ello hay que colaborar entre todos, pues hagámoslo.

Nada es imposible», clama en voz alta el ‘presi’ ciutadellenc.