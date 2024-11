Javi Zamora ha comparecido en la mañana de este viernes en rueda de prensa, en la que ha analizado lo que puede deparar el compromiso que su equipo, el Hestia Menorca, afronta este domingo en pista del CB Naturavia Morón, un conjunto que todavía no ha ganado, correspondiente a la jornada 7 de Primera FEB.

El entrenador y director deportivo del equipo insular, a su vez, se ha pronunciado sobre los problemas físicos que sufre el serbio Marko Lukovic, que no jugó por eso ante Estudiantes, sobre el momento en que reside el equipo, que acude a Morón de la Frontera luego de encadenar cuatro derrotas, y el modo en que se ha vivido una semana atípica, al verse desplazados a entrenar fuera del Pavelló debido a que el recinto lo ha ocupado otra actividad (sustancialmente Alaior, y puntualmente Es Mercadal, acogen estos días al cuadro insular).

Semana atípica

«Las circunstancias hacen que estemos un poco en el exilio con respecto al Pavelló. Desde aquí, mostrar nuestro agradecimiento con el Ayuntamiento de Alaior, al CB Jovent, también a Es Mercadal, que nos acoge mañana (por este sábado), donde se nos trata como en casa. Es una semana atípica, pero son circunstancias normales y propias a la situación».

Trabajo duro

«El equipo está trabajando muy duro. Estamos muy concienciados ante un partido que se antoja muy complicado, en un campo que seguro apretará y animará a su equipo hasta la última jornada, intentando conseguir el objetivo de ser una de las canchas más difíciles de la liga. Lo que intentamos durante estos días también es controlar las cargas de la gente que llega muy justa al partido o con algún problema, pero trabajando muy bien».

Ausencias

«Evidentemente, Pablo (González Longarela), quien ya está en plena recuperación, no estará. Y en principio el único que tiene problemas es Marko (Lukovic), que ya optamos por reservarle ante Estudiantes, pues las sensaciones no eran buenas, los médicos así lo aconsejaron. Vamos a ver si las cargas de trabajo que le estamos dando las puede asimilar y puede así disputar el partido. Por lo demás, Pol (Molins) con sus cositas, pero todos sanos. Esperemos que siga así hasta el partido».

Rival

«Es un equipo que el año pasado hizo un ‘temporadón’ y un trabajo sensacional. Están dando continuidad a un proyecto muy bonito y evidentemente, como nos ha pasado a todos, el cambio de categoría exige unas jornadas de adaptación. Es un equipo que ha luchado mucho para estar en esta categoría y que se merece pasar al siguiente nivel».

Características

«Morón tiene un equipo muy físico, con ‘treses’ que pueden jugar de espaldas, con dos refuerzos muy potentes, un Vini (Vinicius da Silva) al que ya hemos sufrido varias temporadas en Ibiza, con su envergadura, su talento, su capacidad para tirar desde media distancia. Con Badji, un jugador con mucha presencia, gente con mucha experiencia como Javi (Marín), como Luis (Parejo)… son un equipo que aúna experiencia, talento, físico… y seguro que a medida que avancen las jornadas, junto con los fichajes que han hecho, van a ir mostrando una cara más competitiva de lo que han hecho. Son un equipo muy peligroso».

Duelo directo

«Siempre hablamos de que en esta categoría todos los partidos tienen la misma importancia y dificultad. Morón trabajó muy bien el año pasado y seguro que a medida que avancen las semanas irán ganando partidos y seguramente vamos a sorprendernos, porque tienen talento, tienen físico, tienen una afición que empuja y un proyecto muy bonito. ¿Un partido especial? Lo es porque nos enfrentamos dos equipos cuyo objetivo es la permanencia. Con eso sobre la mesa, está claro que será un partido de mucha tensión, muy intenso, muy duro e importante para los dos equipos. Morón es un rival directo y jugaremos el partido como si fuera una final, como todos los que jugamos».

Cuatro derrotas

«Si analizo los números, prefiero hacerlo en positivo. Creo que estamos en una dinámica muy positiva a nivel de trabajo diario y luego, que un 33 por ciento de victorias casi, casi te asegura la permanencia, pues hablamos de un registro de 11.3 victorias, y sabemos que entre 10 y 12 victorias estaría la permanencia, luego estamos en cifras que nos acercan al objetivo. ¿Las rachas? Cuatro partidos, bueno. Entiendo que si analizamos los números, un equipo que pierda el 50 por ciento de los partidos ya haga 17-17 es casi de playoff. Y en una liga de 34 jornadas, las rachas se van a dar, es algo normal en una liga tan exigente».

Mejorar

«Ponemos el foco en los aspectos de mejora. En cuidar a los jugadores para que lleguen lo mejor posible al partido. Evidentemente los resultados nos van acompañando en ese estado de ánimo. Empezamos la liga ganando dos partidos y sabíamos que eso son circunstancias. Sabemos que con este 2-4 el de Morón es un partido importante, pero lo fundamental es poner el foco en lo que depende de ti, que es prepararse bien para intentar ganar en Morón. Pero nunca dependerá de nosotros ganar todos los partidos».

Poderío físico

«Creo que ellos tienen una plantilla diseñada para ser un equipo con mucha presencia y muy físico. Con sus últimos fichajes lo que han hecho ha sido incrementar todo eso. Espero a un rival muy duro. Que rebotea, que contesta y que intimida».

Lukovic

«Se hizo daño en la jornada 1, cuando Pol Figueras se cae encima de él, en la rodilla, en una ayuda. Él (Lukovic) por su carácter y compromiso quiso seguir jugando. Le hicimos pruebas tras ese partido, que revelaban que había un pequeño edema óseo en la rodilla, una lesión muy particular, pues hay jugadores que puede jugar con una nivel de dolor muy alto, y en cambio otros no. Los médicos recomendaron que parase para solucionar ese problema, quitarle algo de impacto en la rodilla. Él quiso seguir jugando y ayudando al equipo, pero ante Estudiantes vimos que había mucho riesgo, al igual que en el partido de Copa ante Benicarló. Veremos hasta donde llega, él nunca se baja del carro, siempre quiere jugar, pero estamos pendientes de como evoluciona ese edema y si para o no durante el parón de las ‘ventanas’. También iremos viendo, con la confianza de nuestro equipo médico, que está haciendo un trabajo sensacional. Se trata de un jugador muy importante para nosotros y necesitamos que esté bien para aportar y dar lo mejor».