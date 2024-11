Agustí Sans Valls (1995) está de vuelta. El talentoso base mahonés jugará de nuevo en la Isla como rival del Hestia Menorca, lo que ocurrirá en la tarde de este sábado en el marco de la octava jornada de Primera FEB (Pavelló, 19.30 horas).

Actualmente en las filas del Real Valladolid Baloncesto, con el que se comprometió este verano, en una de las plazas por tanto con mayor tradición de baloncesto de la liga y quizá del país (recordar que rostros como Sabonis, Corbalán, Tikhonenko, Quino Salvo, Óscar Schmidt, Carlton Myers, Mike Philips o Marcus Slaughter desfilaron en su momento por el antiguo Fórum, precedente del actual proyecto pucelano), Sans se muestra motivado, ya sea por jugar otra vez en casa (lo hizo en abril de este año con el Cantabria, por primera y última vez) como por la posibilidad de sumar una victoria que permita al Valladolid atajar el mal inicio de liga que le ha situado en descenso (2-5).

Ambicioso

«Estoy con muchas ganas de ir a Menorca, como siempre, y sobre todo porque necesitamos ganar. Estamos en una mala racha, hemos empezado de modo irregular y venimos con necesidad de victoria», indica Sans, que por otro lado entiende que este año la liga permite «competir en cada partido».

«Está todo muy igualado, cualquiera puede ganar a cualquiera, y cada victoria es muy importante», expone, «y más ahora para nosotros, que tenemos problemas de lesiones y en algún entrenamiento hemos sido solo ocho jugadores. Poco a poco vamos recuperando jugadores, por lo que todo lo que podamos sumar, será importante», abunda el base formado en la cantera de la Penya.

Jugar en Menorca, «siempre es especial», admite Sans, pero al ser la segunda vez en un margen de pocos meses, «ya no será tanto la novedad, pero obviamente sí es especial volver y jugar delante de mi familia, para quienes no siempre es posible venir a verme». En cualquier caso, no rechaza Sans que «ganar» sí convertiría esta visita en algo especial, más tras la derrota del año pasado, que no evitó ni el notable partido que él se marcó. «Tengo una espina clavada y a ver si por primera vez podemos ganar en Menorca», añade.

En relación al Menorca, Sans tiene claro que la figura en la zona de Víctor Arteaga emerge como «un foco» a tener en cuenta. «Está jugando muy bien al poste bajo», sigue Sans, al que preocupa también del equipo insular «que juega a pocas posesiones, con ‘trampas’, con diferentes defensas... será complicado».

«Es un equipo que te obliga a pensar, habrá que estar preparado para cualquier tipo de defensa e intentar jugar a un ritmo que a ellos no les convenga, a más posesiones, a campo abierto», prosigue en su análisis y posibles claves para la cita de este sábado.

Cuestionado por el fichaje de Sean McDonnell, y hasta qué punto podrá ayudar al Menorca con apenas un par de entrenamientos y por contra, como gestionará el Valladolid el hecho de que el norteamericano escapa a cualquier ‘scout’ realizado sobre el equipo insular, Sans tiene claro que «las incorporaciones siempre son positivas y seguro que les ayuda. Será difícil que tenga interiorizados los sistemas, lo que quiere Javi (Zamora), aunque está claro que (McDonnell) tiene mucha experiencia, que les ayudará en el rebote, a correr más, les dará experiencia».

Retornando al cuadro castellano, Sans asegura que el objetivo, «al cien por cien», es alcanzar «el playoff» de ascenso a la Liga ACB. «También intentar competir cada partido, salir a ganar ante cualquier rival», continúa al respecto. «Estamos compitiendo en todos los partidos, alcanzamos los últimos cuartos siempre por delante, pero no estamos rematando los partidos, ni teniendo suerte. Con tantas bajas es más difícil ser un equipo consistente, vas mas justo de fuerzas», reflexiona el jugador sobre el momento de su equipo, que fue el primero en sellar el pase a cuartos de Copa España y paradójicamente, en liga, reside en el segmento crítico de la clasificación.

Eso motiva también que «sientas la presión por la dinámica en que estás, pues necesitas ganar y encadenas derrotas, lo que siempre es más complicado», precisa.

Exigencia

Con todo, Sans gusta de convivir con esa exigencia, pues «el jugador lo que quiere es eso, estar donde haya que ganar el mayor número de partidos. Y creo que si las cosas van como tienen que ir, iremos hacia arriba e intentaremos entrar en playoff».

Un grado de presión que es parejo a la dimensión del proyecto para el que juega, que además estos días ha prolongado su acuerdo de patrocinio con el club de fútbol que le presta nombre, lo que siempre concede tranquilidad en lo estructural.

«Sí, a nivel de estructura, en Valladolid, en comparación con Cantabria, he dado un salto muy grande. Solo con la cantidad de gente que trabaja en el club ves que es otro nivel, entre otras cosas, y la gente sabe de basket», concede Sans, convencido, por último, de que incrementar la asistencia al ‘Pisuerga’, hogar del Valladolid, pasa «por ganar más encuentros, lo que depende también de nosotros», termina Sans a pocas horas de volver a ser rival del Menorca en Maó. Menudo partidazo.