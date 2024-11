Al entrenador madrileño de Hestia Menorca, Javi Zamora, le costaba encontrar las palabras para definir un partido que su equipo tenía totalmente controlado. «Es un encuentro duro y difícil de analizar», afirmaba a la hora de resaltar la necesidad de valorar el duro revés en un momento de mayor serenidad.

El encuentro se jugó a un marcador corto en el que la defensa se convirtió en el mejor arma de su escuadra, «seria» y «sólida atrás». «Creo que hemos hecho una primera parte de una seriedad muy aceptable. A pesar de no haber encontrado excesivo acierto en la primera parte, nos hemos ido con la sensación de que estábamos mandando sobre los tiempos y, a través de una defensa sólida, hemos ido adquiriendo esa ventaja», explicaba sobre la primera mitad.

Acerca del fatídico último cuarto, cree que se juntaron «muchas cosas». «Ellos han estado sensacionales y han metido tiros sublimes. Han creído en que podían volver al partido. No le han perdido la cara y hay que felicitarles por la victoria, porque han puesto mucho corazón y han merecido llegar al final con opciones de ganar, como así ha sido», comentaba sobre la remontada y el buen hacer del Valladolid de Lolo Encinas. «Quizás nos vamos dolidos con esos triples en contraataque, sin haber gastado faltas con esos ajustes en los que no hemos elegido bien y hemos dejado a Kovacevic coger aire y empezar ese momento clutch... Pero creo que el problema realmente ha estado en ataque, donde nos hemos parado y nos ha costado anotar, también por mérito suyo. Creo que nos ha podido un poco la ansiedad de no encontrar soluciones», reconocía sobre el visible estado de nerviosismo que invadió a sus jugadores una vez se vieron por debajo en el marcador.

Sobre Víctor Arteaga, de nuevo el mejor pese a las molestias que arrastra en el tobillo desde el choque en Morón, Zamora notó que el partido «se le estaba haciendo largo», por lo que buscó «una rotación con Stoilov» para que llegase «fresco al último minuto».