Ni siquiera los 35 puntos de Jordan Davis en su debut con la camiseta de Hestia Menorca sirvieron para doblegar en casa a un Tizona Burgos que, bajo la batuta del exMenorca Salva Camps, siguió en su línea de conjunto más anotador de Primera FEB.

La defensa especial sobre el máximo anotador de la liga, Lance Jones, fue insuficiente para contrarrestar el caudal ofensivo del conjunto castellanoleonés. Pese a llevar tan solo 3 puntos en la primera parte, el natural de Illinois acabó convirtiéndose en el máximo anotador de los visitantes con 17 puntos. Además, hombres exteriores como Jaume Lobo (15 puntos) o Djordje Simeunovic (12) le complementaron a las mil maravillas en el ataque burgalés.

Debut impecable

Los primeros compases del encuentro bastaron para certificar que Jordan Davis y Jalen Cone son más que un soplo de aire fresco. No es casualidad que su debut en Bintalfa coincida con la entrada en la Isla de un temporal de viento de Tramuntana. El vendaval de los dos fichajes estadounidenses contribuyeron a que Hestia Menorca firmase su mejor primera parte en lo que al apartado ofensivo se refiere. De hecho, los 26 puntos del primer cuarto lo convierten en el mejor arranque de partido de los insulares en lo que llevamos de liga.

La química entre ambos quedó demostrada con un alley-oop apoteósico para el 11-5 que desató la locura de una afición entregada al equipo. La energía de las dos nuevas incorporaciones se trasladó al resto de piezas. Es el caso de Ivanov, Pol Molins o David Gómez, especialmente acertados asumiendo un rol secundario.

Toma y daca

No obstante, ese ritmo era muy difícil de sostener y Menorca se fue desinflando con el paso de los minutos. El 28-37 del segundo cuarto denota el potencial ofensivo de Burgos, que supo darle la vuelta a la situación a base de tiros de tres. De hecho, sumó más triples que canastas de dos hasta el inicio del último cuarto.

Los triples que no lograba un desacertado McDonnell —ningún acierto en sus cinco intentos—, los conseguían Jaume Lobo, Jordi Rodríguez y Djordje Simeunovic en el otro lado. Lo que parecía el camino hacia un triunfo que esta vez no se escaparía con una ventaja de once puntos, se tornó en un toma y daca precioso con canastas de todos los colores. A los cinco mates de Davis se unía otro brutal de David Gómez. Al descanso, el marcador reflejaba un 54-54 tras dos sendos triples de Simeunovic y Figueras.

Desajustes

A partir de la segunda parte, Tizona Burgos consolidaría su dominio con un excelso juego exterior liderado por Jaume Lobo. A ello se sumó el despertar de Lance Jones, una mala noticia para los intereses locales.

Un momento de desatención de los de Zamora, con una pérdida en salida a falta de poco más de un minuto para el término del tercer cuarto, evidenciaba el peor momento en el choque de Hestia Menorca. Con 70-76, Davis se echó el equipo a la espalda provocando varias faltas consecutivas que transformaba en puntos desde la línea de tiros libres. No le acompañó un Arteaga algo renqueante, quien parece no estar recuperado al 100% de sus molestias físicas. David Gómez asumió el protagonismo en la pintura y acercó a un Menorca que murió en la orilla.

Igualados a 88, Pacheco metió un triple decisivo que se convertiría en la estocada final con un minuto por jugar. Una nueva derrota y ya van cuatro seguidas en casa para Hestia Menorca.