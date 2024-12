El Hestia Menorca no pudo romper su mala racha de resultados al caer en Castellón ante el Amics en un mal partido de ambos equipos en el que los fallos superaron con creces a los aciertos. El equipo de Javi Zamora sigue al borde del abismo después de encadenar su cuarta derrota.

Llegaban ambos contendientes en un mal momento, exigidos después de tres derrotas consecutivas en las últimas jornadas y situados en los puestos calientes de la clasificación.

El partido comenzó con el conjunto castellonense más intenso, especialmente Tate, que veía aro con suma facilidad ante la fragilidad defensiva de la escuadra menorquina (7-2). Ivanov y Stoilov dieron réplica a la buena puesta en escena del Amics Castelló, pero un triple de Adala y cinco tantos consecutivos de Okouo estiraron la diferencia hasta los nueve puntos (19-10).

El Hestia Menorca se desangraba en defensa y no atinaba en el lanzamiento exterior. Sus triples no entraban y, en cambio, los del equipo local sí (25-13). Hasta el último minuto del cuarto no anotó desde el 6,75 el equipo dirigido por Javi Zamora. Fue Ivanov el que acertó para dejar el marcador en 26-16.

El segundo cuarto fue un correcalles, con continuos errores por parte de ambos equipos, algo que benefició al conjunto castellonense, que mantenía la diferencia a su favor en torno a los diez puntos (31-20).

Un parcial de 0-5, con canasta de Davis y triple de McDonnell, obligó a Fede Castelló a parar el partido al ver que la escuadra balear se acercaba en el marcador (31-25).

El juego del Hestia no era fluido, el excesivo individualismo de Davis y Cone hacía que las jugadas de ataque fueran deslavazadas y simples. A pesar de ello, unos minutos de inspiración del propio Davis pusieron un esperanzador 34-31, ya que el equipo local estaba totalmente negado de cara al aro.

Con ese marcador terminó el segundo acto y, tras el pertinente paso por los vestuarios, ambos equipos volvieron a rivalizar en errores, hasta que el Hestia Menorca se desató con varios triples. El de McDonnell significó el empate a 36 y dos consecutivos de Cone, sus dos primeras canastas, voltearon el marcador, obligando al banquillo local a pedir tiempo muerto (38-44).

McDonnell amplió la diferencia con un tiro libre convertido. No le salía nada al equipo castellonense, que fallaba mucho en ataque y no era capaz de defender el tiro exterior del cuadro menorquín. Así se llegó al final del cuarto, con un 47-52 esperanzador para los pupilos de Zamora.

En los últimos diez minutos parecía que ninguno de los dos equipos quería ganar el partido. El excesivo individualismo de Davis y la acumulación de faltas en hombres clave como Davis, Ivanov y McDonnell penalizaron al Hestia, que aún así llegó a los dos últimos minutos en ventaja (62-63).

Sin embargo, entre Ngom y Minlend firmaron un parcial de 6-0 y dieron la victoria a su equipo en un mal final del cuadro menorquín.