Dani Sastre se mantendrá cuanto menos otros dos años más al frente de la dirección deportiva del proyecto de Tercera FEB del CB Es Castell, según ha podido saber este diario y nos confirma el propio técnico en estas páginas, quien por otra parte se muestra algo crítico, en clave presente, con el rendimiento de ciertos jugadores, aventurando en ese sentido que la salida de Alfons Pilan podría no ser la única que se produzca en el equipo.

En primer lugar, Sastre, que admite haber «renovado» durante estos días para los próximos dos años, expone las causas que le han inducido a hacerlo.

«Me encuentro bien, me siento fuerte, motivado y muy respaldado por la directiva y el presidente, lo cual es fundamental para desarrollar mi labor. Siempre iba renovando año a año, pero con la confianza que me transmite el club y el hecho de sentirme bien, he aceptado firmar por dos años», detalla el director deportivo de Sa Tintina Es Castell en relación a su continuidad.

Presente

Un acuerdo de cara al futuro que Sastre aparca para, de inmediato, referir al presente, dejando claro su malestar con algunas cosas que advierte en el equipo. «Hay dos-tres jugadores que no están respondiendo a las expectativas, no rinden lo que esperábamos. Uno ya ha salido (Pilan), y quizá no sea el único», indica. «Estamos mirando el mercado, no nos cerramos a nada. Sobre todo en la línea exterior, que es la que más nos falla. Al margen de Carlos Gil, que el día 12 de enero podrá debutar con nosotros, buscamos algo más para el perímetro», abunda en ese orden Dani Sastre.

«Hay cosas que no me gustan. El staff técnico le echa horas para preparar un partido, casi ni duermen. Es inadmisible que después, cuando llega el partido, los primeros dos sistemas salgan mal. Hay aspectos como la concentración que deben salir del propio jugador, y eso quema», analiza el director deportivo de Sa Tintina Es Castell, que insiste en que está «encantado con el cuerpo técnico», pero en cambio «hay cosas de la plantilla con las que no estoy contento». «Y sé que la mayor parte de responsabilidad es mía, y en la medida de lo que podamos, intentaremos mejorar lo que tenemos», admite.

E insiste Sastre en la posibilidad de que la plantilla sufra más bajas. «No descartamos ‘cortar’ a más jugadores. El equipo entrena bien, pero después en los partidos, las cosas no se reflejan como queremos», observa, sin omitir referencia a la lesión de Xavi Hernández como otra de las causas de la irregularidad del equipo, al que costó en demasía ganar su primer partido en la Isla, puesto que «es lógico que sin nuestro mejor hombre, lesionado durante dos meses, el equipo lo note. Pero me gustan jugadores que se ‘coman’ el campo, no valen excusas sobre lesiones».

«Sé que somos un club humilde, pero hay actitudes que no me gustan. Y mientras esté aquí, eso no. Hay partidos que parece que nos dejamos ir, y eso lo llevo muy mal, detesto más perder que no me gusta ganar», termina Sastre, en alusión a un equipo que empezará 2025 siendo octavo clasificado, a un partido del quinto lugar en el subgrupo C-A (5-6).