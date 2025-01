Urko Otegi Esnaola (Pasajes, 1981), actual director deportivo del Agropal Palencia, es un rostro icónico del baloncesto menorquín (también de las competiciones FEB), que integró las dos plantillas del desaparecido Menorca Bàsquet que obraron el ascenso deportivo a la ACB en 2005 y 2010 (también la de 2012, que subió pocas semanas antes de extinguirse la SAD) y formó parte, años después, del roster del actual Bàsquet Menorca, entonces en LEB Plata.

Director deportivo y enlace entre plantilla y directiva del Agropal Palencia en la actualidad, el expívot donostiarra, retirado desde 2021 y que es también un mito en la cronología de la entidad palentina, estará este sábado por tanto en el Pavelló de Bintalfa en el bando rival.

«Venir a Menorca siempre es especial, me trae grandes recuerdos», comenta Otegi para este diario a pocas horas del que será, entiende el vasco, «un partido más» de liga, pero igualmente «importante para nosotros, que queremos seguir en nuestra buena dinámica», precisa.

El exjugador del Menorca, entre otros muchos equipos, prevé un partido «complicado». «En esta liga jugar fuera siempre es complicado y las dinámicas son importantes, marcan bastante; ellos llevan un par de victorias en casa y son un equipo difícil; nosotros estamos en una buena línea, pero deberemos estar alerta», se extiende y advierte Otegi, convencido de que si el Agropal Palencia «sabe imponer» su «físico» y su «talento» tendrá «mucho ganado». «Hay que jugar con cero confianza, no me preocupa nada especialmente del Menorca, más me preocupa que nosotros afrontemos el partido con la mentalidad adecuada», prosigue el director deportivo del Palencia, quien recuerda que «fuimos a Morón, ellos estaban 0-8 y nos costó ganar tras un inicio complicado, y en esta liga, si no sales al cien por cien, lo pasas mal, más en una pista como Bintalfa, donde además por las fechas en que nos encontramos seguramente habrá un gran ambiente, el pabellón estára lleno, y ellos están en una buena dinámica, por lo que si hay que salir muy concentrados desde el primer momento», termina Urko Otegi, siempre icono del baloncesto insular, pero este sábado, en el bando rival.