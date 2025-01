Estreno, victoria, máximo anotador y MVP del partido. Fichado en los días previos a la festividad de Reyes con el propósito de añadir más munición al ‘backcourt’ de Oriol Pagès, la incursión de Carlos Gil en Sa Tintina Es Castell y en el grupo C-A de Tercera FEB no ha podido tener mejor guion.

En esta entrevista para este diario, en la que es también su primera intervención para la prensa menorquina, el nuevo escolta de Sa Tintina Es Castell alude a su citado y notable debut a las órdenes de Oriol Pagès y habla de lo que puede dar de sí su etapa en la Isla.

¿Esperaba tener un estreno con Sa Tintina Es Castell como el que ha tenido, siendo el MVP y con victoria?

—La verdad, no esperaba tener un estreno así. Sí que, después de dos-tres meses en una categoría superior sin tener muchos minutos, venía a Es Castell con muchas ganas de jugar. Desde el primer momento aquí me he sentido muy integrado en el equipo, tuve minutos en el partido, las cosas salieron bien y muy contento con mi actuación y sobre todo, con la victoria del equipo.

¿Ha sido la falta de minutos en Zornotza lo que ha motivado su venida a Es Castell?

—Ha sido la combinación de varios factores. Ha habido un tema personal, no con el club, sino privado, además estaba trabajando, hubo cosas que no cuadraron, tuve que cambiar de rumbo, se dio una carambola bastante buena y pude venir a Menorca. Nunca había estado en la Isla, me pareció una opción chula y la verdad es que muy a gusto y muy contento de haber decidido venir.

Ya le habrán comentado que hay dos ‘Menorcas’. Usted ahora saborea la más tranquila, también meteorológicamente la más dura.

-Sí, ya he notado el viento, pero veo que es un sitio que en invierno también tiene su encanto.

¿Qué le plantea el club cuando viene a por usted?

—Primero hablé con Dani Sastre, el director deportivo. Me comentaron que necesitaban un escolta. Luego hablé con Oriol (Pagès) y me comentó que necesitaba un jugador que pudiera aportar un poco de veteranía, un poco de saber estar en los momentos más tensos, alguien que fuera capaz de generar un poco de juego, y creo que mi perfil como jugador se ajusta bastante a lo que ellos estaban buscando, y de momento, parece que la cosa va bien.

El club, la Isla ¿qué impresión le están causando en el poco tiempo que lleva aquí?

—Muy bien por lo que he visto. Sí que está esa Tramontana que es un poco engorroso, pero por la mañana hace ‘solecito’. Y el recibimiento que he tenido por parte del club y de mis compañeros, sobre todo mis ‘compis’ de piso, Roberto (Cubero) y Rafa (Gómez Privat)… me están haciendo sentir muy a gusto, como en casa. La verdad es que estoy contentísimo de estar aquí.

No conocía Menorca, ¿y tenía alguna referencia del baloncesto menorquín?

—Poco. Que el Hestia Menorca está en LEB Oro, pero sí tenía referencias del grupo catalán de Tercera FEB, de que era muy duro, muy competitivo. Y ya que he estado en casi todos los grupos, menos el andaluz, me pareció una buena oportunidad de conocer este sector, de poder vivir un baloncesto de nivel.

¿Se ve más allá de este año en la Isla?

—No lo suelo pensar, pero si fuera por una cuestión de sensaciones de lo poco que llevo aquí, te diría que sí, que no me importaría quedarme otro año más. Pero queda mucho, faltan cuatro meses para que termine la temporada y pueden pasar muchas cosas. Ya veremos, nunca se sabe lo que puede ocurrir.

Este año, ¿dónde puede estar el techo de Sa Tintina Es Castell? ¿El club les marca alguna meta en ese sentido?

—No, en principio no. Creo que tenemos equipo para estar arriba, pero también hubo varios tropiezos que nos dificulta el poder estar en la zona alta, pero esto es muy largo. Esta es una liga bastante competitiva, ya vimos hace un par de días L’Hospitalet, que es líder, cayó ante un equipo de la zona media-baja. El objetivo del club es afianzarse en Tercera FEB y poco a poco ir para arriba.

Al margen del basket, ¿a qué dedica su tiempo, que hobbies tiene?

—Me gustan muchas cosas, como la música, toco la guitarra. Me gusta mucho la naturaleza, la montaña, el mar, me gusta hacer senderismo. Y en verano suelo trabajar en la escuela de windsurf de mi hermano, Ohana Windsports, donde hago de monitor de surf, de padelsurf, cayac… los deportes acuáticos me gustan bastante. También me gusta mucho la historia, y veo que Menorca es un lugar con mucha historia, promete ser interesante.