El entrenador y director deportivo del Hestia Menorca, Javi Zamora, ha hablado en la mañana de este jueves sobre el partido que enfrenta a su equipo este sábado en Maó con el Obradoiro gallego, correspondiente a la jornada 17 de Primera FEB.

Durante la misma, el técnico madrileño del equipo insular, al ser inquirido por ello, ha hablado también sobre su futuro, admitiendo que estaría «encantado» de seguir en la Isla y en el proyecto, al que se incorporó en marzo de 2021 y cuyo acuerdo agota en mayo del presente 2025.

«Nos vamos a enfrentar a uno de los proyectos más potentes de la categoría, ante el que intentaremos competir de la mejor manera», ha iniciado Javi Zamora en relación al enfrentamiento ante el Obradoiro, en el que el Menorca podrá contar, «por segunda semana consecutiva», con todos sus hombres en buenas condiciones físicas.

El entrenador del Menorca ha enumerado las numerosas virtudes que atesora el equipo que dirige el leonés Félix Alonso, exentrenador del Jovent d’Alaior, y al frente del ‘Obra’ desde hace menos de un mes, en un sentido general e individual, «un equipo súper completo», y que por eso mismo, entiende Zamora, «lo que debemos hacer es centrarnos en lo nuestro; estar sólidos en defensa, fuertes en el rebote, faceta en la que ellos son muy fuertes, y poner el foco en lo que depende de nosotros».

‘Zamo’ no se olvidó de Nacho Arroyo y de Oliver Stevic, ambos ex del Menorca, ahora en las filas gallegas, y los dos ‘tocados’ durante la semana previa al partido, por lo que son duda de cara al mismo, más en el caso del serbio. Sobre si es mejor medirse con el ‘Obra’ ahora, en que el equipo está empezando a dejar atrás su bache de resultados (por lo que tampoco reside en su posible cénit de rendimiento), que hace cuatro semanas apostó por el relevo en la banda, pero con varios problemas físicos, el entrenador del cuadro insular dice que «nos toca jugar ahora, nunca sabes cuando es el mejor momento; han fichado, tienen recursos... pero lo que tenemos que hacer es jugar con la mayor ilusión e insisto, poner el foco en lo nuestro. Ellos tienen mucho fondo de armario y cualquier baja podrán suplirla».

El técnico, que valora la primera vuelta, «que ha sido muy dura» de modo positivo, rechaza hacer cuentas de cara a la segunda mitad de curso sobre cuantos triunfos exigirá la permanencia, «que creo que estará por encima de las diez victorias, pero nosotros solo pensamos en lograr la séptima este sábado». Y en absoluto descarta al Morón, «un equipo que compite en todos los partidos», de la batalla por la salvación en una liga «que cuenta con transatlánticos en la parte alta y que está muy igualada en la zona baja», abunda el madrileño.

¿Continuidad?

En relación a su futuro, Zamora, que se incorporó al Hestia Menorca pocas semanas después de cesar al frente de Estudiantes de Liga ACB en mitad del curso 2020-21, y cuyo vínculo agota en mayo del presente 2025, reconoció que por el momento nadie del club le ha trasladado las intenciones para con él.

«Mi contrato acaba en mayo, he pasado muchísimas experiencias aquí. Han sido cuatro años, pero parece que han sido más, en positivo; he tenido la suerte de conocer a gente maravillosa, de trabajar en un club con personas maravillosas e increíbles que me han ayudado en todo momento», repasó el técnico, que ahora mismo insistió estar centrado «en el Obradoiro, que hay mucho trabajo ahí, en ir semana a semana y en disfrutar de cada momento».

«No hemos hablado de cara al futuro, no son cosas que dependan de uno, así que lo que tengo que hacer es centrarme en trabajar duro, sacar el objetivo, que va a ser muy difícil, y disfrutar. Me he enamorado de Menorca, de su gente, de su baloncesto, y espero estar aquí muchos años aquí», apostilla Javi Zamora.