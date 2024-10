La aparatosidad de la caída que sufrió el ciclista ciutadellenc del Movistar Team, Albert Torres, durante el tramo decisivo para atrapar medalla en la prueba de Madison de los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 ya hizo saltar las alarmas en Francia. Apartado de la carrera finalmente por los jueces de competición por un golpe en la cabeza, de entrada, Torres tuvo que ser intervenido quirúrgicamente luego de la factura distal del radio de la mano izquierda. Una lesión que le tuvo algunas semanas de post-operatorio, como se pudo comprobar también durante el homenaje que recibió Torres en el ayuntamiento de Ciutadella. Sin embargo, este percance físico con la mano derecha no ha sido la única lesión producida por su espectacular accidente, del que han salido efectos colaterales, a nivel físico.

Tal y como confirmó ayer por la tarde él mismo a «Es Diari», «todavía me estoy recuperando porque finalmente, a parte del problema de la mano, también he tenido edema óseo en la cadera», señalaba el menorquín, desde Palma de Mallorca. «Mientras estaba realizando algunas sesiones de rodilla he tenido molestias, que no tenía claro mientras no me ejercitaba, siendo algo también relacionado con la caída de París», aseguraba Torres. «Una inflamación ósea lleva tiempo, no es como un tema muscular, que sí son un par de semanas», decía, preguntado sobre cuándo tendrá el alta médica del club.

Concentrado en Pamplona

La semana que viene, como es habitual en el Movistar Team, el equipo telefónico se concentrará en Pamplona para preparar el 2025 y Torres, eso sí, estará ahí.