«Tengo un año más de contrato y en mi cabeza solo pasa seguir aquí en Zaragoza y cumplirlo. O sea, que en teoría tendremos unas vacaciones estivales tranquilas, a diferencia de los últimos años». Palabras de ayer a «Es Diari» del delantero de Ciutadella, Sergi Enrich, tras cerrar el periplo 2023-24 con el Real Zaragoza, en el primero de sus dos años de contrato con el club de La Romareda. Y así, después de un curso con mucho menos protagonismo del esperado y tan sólo habiendo marcado dos goles, eso sí, claves en la salvación maña.

Primeras palabras del insular

Enrich, apenas 24 horas después de cerrar curso en La Romareda ante el Albacete, habló ayer mismo con este diario, reconociendo que no ha sido una campaña ni mucho menos plácida, ni para él, ni para el Zaragoza. Personalmente, no se cortó el delantero a la hora de hablar de su rol. «Pienso que tendría que haber gozado de más oportunidades, la verdad. No obstante, en líneas generales estoy contento y le doy mucha importancia a mi notable final de temporada», exclamaba Enrich, «tras otra temporada en el bolsillo. Ahora, a descansar, desconectar y coger fuerza», añadía ayer el insular.

En palabras a este diario de Enrich, autor de dos balsámicos goles al final para cerrar una disputada permanencia de los maños, «he acabado con mucha fuerza y muchas ganas en lo personal. Y con una ilusión enorme de continuar dando guerra», avisaba el ciutadellenc, tras comprobar además este domingo, «cómo la afición me dedicaba una cerrada ovación. Es importante acabar de esta manera y doy gran valor al final porque durante el año no he tenido las ocasiones de demostrar lo que valgo y lo que siempre he hecho durante mi carrera», proseguía Enrich. «Acabar bien es lo que importa y he podido ayudar al Zaragoza a una permanencia que se puso muy complicada. Salió el Enrich de siempre y feliz».

Finalmente el insular, sobre una posible rescisión de contrato, fue muy claro ayer: «Me queda un año más con el Real Zaragoza y tengo claro que lo cumpliré. Firmé por dos años, por un proyecto largo, porque tengo familia y llevaba años de aquí a ahí. Aquí me quedo y si al final el club me dice o me salgo algo que me interese ya se hablaría pero insisto, cien por cien que me quedo en Zaragoza», avanzaba el insular, mientras se abren muchas incógnitas en La Romareda, después de un año en general muy por debajo de las intenciones iniciales en este histórico club.

Rumores de rescisión

A pesar de que la decisión del delantero de Ciutadella– como avanza en exclusiva en «Es Diari»– es muy clara y no piensa en otra cosa que no sea en quedarse un año más en el Real Zaragoza, algún medio de comunicación aragonés consultado por este diario apuntaría al adiós del ciutadellenc de La Romareda. Incluso se habla en algún sector de la rescinsión del año de contrato que le resta al ariete menorquín, tras una temporada muy complicada en lo individual y en lo colectivo en el conjunto que ha preparado al final, Víctor Fernández.