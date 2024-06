Jover estuvo unos días en Ciutadella. «Volver a casa siempre es un alegría y más en verano. Han sido unos días para estar con la familia, mi pareja y mis amigos, descansar y recargar pilas para lo que viene», dice contento, no sin luego añadir que, «desafortunadamente este año solo me ha tocado poder estar por ‘Es Dia des Be’ en Sant Joan, aunque me dio tiempo para ver algunos caballos y hacer algún ‘ginet’. Ahora me tocará seguir Sant Joan por la TV y ver a los ciutadallencs disfrutar de nuestras fiestas», lanzaba, con la voz un tanto entrecortada. Borja Jover también sigue atento estos días a lo que sucede en Alemania, en la Eurocopa, en el torneo en el que el fisioterapeuta de Ciutadella apuesta decididamente por las posibilidades del combinado español que dirige Luis de la Fuente. «La verdad es que esta Eurocopa tiene selecciones y jugadores muy fuertes. Ahora que llevo unos años metido en el fútbol profesional y conozco muchos jugadores, te puedo decir que va a ser una Eurocopa interesante y seguramente con alguna sorpresa», avisa el insular. «España tiene una plantilla muy completa y no me sorprendería que llegáramos lejos», zanjaba Jover, justo antes precisamente de que la selección española se impusiera a Italia anteayer (1-0).