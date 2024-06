La Eurocopa contada por un menorquín

Un mes entero alojado en un Airbnb en la ciudad alemana de Oberhausen, a 40 minutos de Düsseldorf, el centro neurálgico de la moda y el patrimonio artístico-musical del país centroeuropeo, da para mucho. Allí se encuentra estas semanas el estudiante del tercer año del Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales en la Universidad de Lleida, Josep Bondia (Sant Lluís, 2004), para cubrir la Eurocopa en lo que es su primer gran evento deportivo como periodista tras haber asistido previamente a algunos partidos del Nàstic de Tarragona o el Barça Atlètic durante la última temporada.

Experiencia única

La oportunidad le llegó gracias a los dos amigos con los que convive estos 30 días y con los que trabaja mano a mano para Diario La Escuadra: Ángel Gosálbez y Dani Quintana, ambos también estudiantes de periodismo y creadores de contenido con 17.400 seguidores en Instagram en el caso del primero y 63.300 en TikTok en el del segundo. «Se podría decir que yo entré de rebote. Dani y yo nos conocimos este año en la Universidad a través de un amigo en común y vio cómo trabajo y me desenvuelvo en este tipo de escenarios. Él fue quien propuso mi nombre a los gerentes de La Escuadra como tercera pata para cubrir la Eurocopa in situ pese a estar yo en otro medio, Diario UF», explica el propio Bondia.

De esta forma, se confirmó su entrada en el equipo y la obtención de la acreditación de periodista de la UEFA que le permite acceder a determinados partidos para desarrollar su trabajo. Y es que pese a tener que costearse por su cuenta los vuelos, el alojamiento y las comidas, este tipo de medios deportivos, que apenas generan ingresos, sirven como escuela de formación para los jóvenes periodistas deportivos del futuro.

Bondia choca la mano con el creador de contenido DjMaRiiO.

Por ende, la acreditación también le confiere el derecho a usar el transporte público de forma gratuita por la región de Renania del Norte - Westfalia. Además, al hospedarse en esta región, está a un solo tren de distancia de Dortmund, Colonia, Gelsenkirchen o Frankfurt, donde se concentran la mayoría de encuentros.

Cercanía con los protagonistas

A lo largo de la fase de grupos, Josep ha podido intercambiar impresiones con los futbolistas después de los partidos de Italia – Albania, Bélgica – Eslovaquia y el Turquía – Georgia. De todos ellos, el que más le soprendió por su cercanía y amabilidad fue Giorgi Kochorashvili, centrocampista georgiano del Levante que está firmando un torneo sensacional con su selección y hoy se medirá a España.

«Es de las personas más majas que he conocido en la Euro. Antes de que se subiera al atril y mientras se acercaba con el jefe de prensa georgiano, yo ya le saludé en español. Entonces me vino y me dijo ‘hablo primero con los periodistas de Georgia y luego hablo contigo’. De hecho, en el vídeo que grabé se ve cómo se baja del atril y se acerca hasta mí para hablar cara a cara conmigo», comenta sobre uno de las anécdotas que ha vivido en los últimos días.

Si Kochorashvili fue la cara, Stanislav Lobotka fue la cruz. El centrocampista eslovaco, uno de los mejores en esta edición, es campeón de la Serie A con el Napoli, club en el que recaló procedente del Celta de Vigo y que es del interés del FC Barcelona. Por tanto, también sabe hablar español. «Lobotka fue un poquito más borde conmigo. Me decepcionó, pero al final lo entiendo. Estás atendiendo a los medios de tu país en tu idioma, en eslovaco, y vengo yo a preguntarte en español», reconoce.

El buen papel de España

Aparte de todos estos partidos, Josep pudo presenciar en directo el enfrentamiento entre España y Albania. Tras el pitido final, el lluïser de raíces ciutadellencas pudo hablar con los protagonistas del combinado nacional en la zona mixta. Álex Grimaldo, David Raya, Dani Vivian y Fermín López se acercaron hasta el micrófono de Bondia, quien les estaba esperando en la zona mixta. Por si fuera poco, también acudió a las ruedas de prensa de la selección española previas a los choques frente a Italia y Albania, donde además de preguntar al seleccionador Luis de la Fuente, también fue atendido por Fabián Ruiz y Jesús Navas, respectivamente.

El que estuviera enrolado en las categorías inferiores de la sección de fútbol del CCE Sant Lluís comenta que no le tiembla el pulso a la hora de formular las preguntas. «Tan solo siento nervios en el momento previo. Es decir, cuando estoy con la mano levantada y veo que el jefe de prensa me mira y me señala, ahí sí que noto que la mano me tiembla. En el momento en que cojo el micrófono y tengo la pregunta preparada en mi cabeza, que no memorizada».

Tras haber recibido luz verde por parte de la UEFA para hacer acto de presencia mañana en el Francia - Bélgica que se disputa en Düsseldorf y el Austria-Turquía que se celebra en Leipzig, esta noche estará presente en el España – Georgia, en el cual cree que España se clasificará para los cuartos de final.

«Mucha gente, entre la que me incluyo, pensaba que el nivel de España iba a ser menor al mostrado hasta el momento. Ahora todo el mundo coincide en que la selección va a llegar lejos y, por lo que he visto, estoy bastante de acuerdo», sentencia con la ilusión de poder estar en la gran final que se disputa en Berlín el próximo 14 de julio. Y quién sabe sí, al mismo tiempo, cubriendo la consecución de la cuarta Eurocopa de España.