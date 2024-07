Secreto a voces confirmado ayer por la mañana por «Es Diari» y en boca del propio protagonista. Después de haber sido estos últimos años el presidente del CE Mercadal, el hasta hace unas pocas semanas máximo mandatario rojiblanco, Toni Vila, salta el charco y se convertirá en vicepresidente de Jordi Horrach en Menorca, al frente de la Federació de Futbol de les Illes Balears; evidentemente, si este logra el sillón presidencial.

Después que el más que futurible sucesor de Pep Sansó en Palma de Mallorca lograra a inicios de esta semana cerca de 120 avales –más del doble mínimo exigido, y por tanto dejando claro que es el gran y principal favorito a ser el nuevo presidente de la FFIB–, se confirmaba que uno de sus hombres fuertes del futuro será Vila, figura de fútbol, amplio conocedor de este deporte en el ámbito balear y con amistades en todas las islas.

Toni Vila ha presidido estas dos últimas legislaturas el Mercadal del Municipal de Sant Martí, una entidad a la que ha estado vinculado desde siempre. Del mismo modo y como ya avanzó este diario hace unas semanas, Fernando Osuna, actual delegado en Menorca de la Junta Insular tras el adiós del histórico Virgili Juaneda, seguiría en este cargo insular, como delegado en la Isla de la Federació Balear.

Actualmente, la FFIB está en manos de una Junta Gestora, que preside el anterior vicepresidente primero Joan Barceló, que rige los destinos del organismo autonómico, hasta que se concluya todo el proceso electoral.

En los próximos días se irán conociendo el número de avales que recogen el o los candidatos a suceder a Pep Sansó al frente del fútbol balear para los próximos cuatro años. De momento, Jordi Horrach ya tiene sobre la mesa más del doble de los apoyos mínimos necesarios. El primer paso ya está dado.

Ganas e ilusión a raudales

Horas después que este diario diese por hecha la candidatura de Vila junto a Horrach, el expresidente del Mercadal habló con este diario sobre qué le ha motivado a dar este gran paso federativo. «La verdad es que no me esperaba ni mucho menos este ofrecimiento, que se produjo en silencio hará unos tres meses. Pedí pensármelo un tiempo porque me iba del Mercadal, precisamente porque era mucho trabajo. Pero esto es diferente», exclamaba.

El más que probable próximo dirigente balear en representación de Menorca hablaba ayer de su misión, en caso de salir como vicepresidente. «Tendría que estar en contacto con los clubes de Menorca y claro, como este mundo me gusta y el fútbol me apasiona –cada fin de semana sigo varios encuentros de diferentes clubes–, me decidí a dar el sí. Voy a luchar por el fútbol menorquín, que es lo que se me ha encomendado desde arriba», detalla Vila, ilusionado ante este nuevo reto personal. «Me ilusiona mucho, hay muchas cosas que se pueden mejorar pienso, como el tema de la Mutualidad misma. Varios temas a retocar y mejorar, luchando porque todos los clubes de la Isla se sientan a gusto y no les falte de nada», dijo, esperando que «salgamos porque de momento no hay nada hecho», quiso recordar el menorquín.