El talento para los banquillos en Menorca no queda relegado únicamente al baloncesto. Ni mucho menos. En fútbol, los jóvenes insulares también empiezan a asomar la cabeza tanto dentro del campo como desde la banda.

Joan Goñalons (Ferreries, 2001) es un ejemplo de esto último. El formado como jugador en las categorías inferiores del CE Ferreries ha podido disfrutar esta última temporada de una experiencia única en un club de primer nivel: el Villarreal CF. «Acabé la carrera de INEF en Lleida y era el momento de elegir un sitio para hacer las prácticas. Me comentaron que existía la posibilidad de hacerlas en dos clubes: en el Villarreal y en el Espanyol», comenta el que fuera entrenador en la base de la UE Bordeta de la provincia ilerdense.

Habiendo ejercido anteriormente como entrenador de tecnificación en la Academia RCD Espanyol Alcoletge, a Goñalons le apetecía probar suerte en «una gran cantera» como es la del conjunto ‘groguet’. «En categorías de fútbol base, el Villarreal está considerado como uno de los mejores clubes a nivel nacional y también tiene una gran reputación en el extranjero, así que lo tenía claro», reconoce el graduado en Ciencias del Deporte, quien optó por esta decisión allá por el mes de marzo del año pasado y que recibió el ‘ok’ definitivo a finales de julio del mismo año.

Incorporación

De esta manera, Joan Goñalons pasaba a formar parte del cuerpo técnico del cadete A del CD Roda, club convenido con el Villarreal en las categorías inferiores para impulsar el nivel de la cantera del submarino amarillo. «Es como el San Francisco con el Mallorca en Balears. Todas las quintas de primer año del Villarreal compiten bajo el nombre de Roda A, así se aseguran más equipos y jugadores en la categoría más alta posible. En cambio, los equipos B del Roda quedan reservados a los chavales del club, no a los del Villarreal», comenta el natural de Ferreries, quien corrobora que tan solo cambia el nombre. «Nosotros trabajamos como Villarreal, los chicos conviven juntos en la residencia del Villarreal...», añade.

Esta anécdota es algo que le sorprendió al principio, aunque realmente es una práctica habitual en los clubes españoles de élite. Como bien nombra el propio Goñalons, esto ocurre también con «el Sevilla y el CD Altair o el Levante y el Patacona CF» porque es «una forma de controlar más jugadores».

Primera toma de contacto

El joven técnico menorquín se adentró por primera vez en el vestuario del Cadete A en septiembre, en la segunda semana de pretemporada.

En esas primeras semanas, Goñalons conoció de primera mano la exigencia que se presume en la cantera de un club campeón de Europa League. «Aunque estuviese de prácticas, me hicieron sentir uno más desde el principio. Cuidan mucho los detalles y es que al principio, como todavía no me habían dado la ropa del club, pues ni siquiera me dejaban entrar. Todos somos iguales», dice refiriéndose a todo el equipo dirigido por Carlos Mulet, quien en su momento estaba en el primer equipo ejerciendo como analista del prestigioso Unai Emery, ahora entrenador del Aston Villa inglés.

Su rol

A medida que iban pasando las semanas y los meses, el papel de Goñalons dentro del grupo iba creciendo, por lo que poco a poco empezó a encargarse de consignas más específicas dentro del equipo.

«A partir de noviembre empiezo a tener funciones de preparador del grupo de delanteros y extremos. Me centraba en trabajar con ellos cosas como los desmarques o el juego interior», desliza el insular, quien también se encargaba de realizar trabajo individual en vídeo con los jugadores o de aplicar ejercicios de sobrecarga excéntrica en el gimnasio, un tema relacionado con su TFG sobre los cambios de dirección en carrera con sobrecarga excéntrica, precisamente.

En definitiva, Joan Goñalons ha sido una pieza clave en el Cadete A que logró el ascenso a División de Honor con 15 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.