Juan Carlos Rivero ha sido la voz que ha narrado para toda España el triunfo de la selección en la Eurocopa de Alemania. Rostro clásico de TVE y por añadidura del fútbol nacional en virtud de sus muchos años en el medio, es asimismo un fiel y asiduo visitante de Menorca. La histórica victoria española en el torneo continental en suelo alemán, que lógicamente ha deparado una de las cumbres en su prolongada trayectoria profesional, y su amor por nuestra querida Isla, son los temas que fundamentan nuestra charla, al cobijo del idílico Agroturismo Santa Mariana, con uno de los periodistas deportivos más reconocibles del país.

Se cumplen 30 años desde que inició su idilio con Menorca, que empezó tras el Mundial de EEUU de 1994. Que además coincida con la victoria de la selección en la Euro, que usted narró para todo el país, ¿hace que esta visita y vacaciones en Menorca sean más especiales?

-Sí, sí. He tenido la posibilidad de venir todas las épocas del año. Menorca es un rincón mío en el mundo, estoy muy a gusto aquí. Y sí, vine por primera vez después del Mundial del 94, han pasado treinta años y ahora, después de una Eurocopa que ha sido gloriosa, de lo más bonito que he hecho en mi vida profesional, vuelvo a estar aquí.

Le recuerdo en Televisión Española desde 1989. Después de tantos años ¿Qué ha significado para usted poder cubrir un éxito así?

—Como te digo, ha sido una experiencia muy bonita. De hecho, me tuve que acordar de compañeros míos, gente legendaria, durante la retransmisión. Lo más jóvenes no los conocen, a José Félix Pons y a Juan Antonio Fernández Abajo yo tampoco les seguí tanto, pero a José Ángel de la Casa sí, de hecho fue jefe mío. Y me daba un poco de pena por ellos, sobre todo por José Ángel, que ha estado tantos años haciendo la selección, y que justo cuando TVE la deja, ganó tres títulos seguidos. Y oye, que menuda felicidad, pero fue justo después de que dejáramos de cubrir las fases finales. Volver veinte años después y poder contar algo así, ha sido una experiencia única que me guardaré para el resto de mi vida. Además, por como se ha producido, con lo que este equipo ha enganchado y conectado con la gente. Ha sido todo maravilloso.

España se mostró fuerte desde el comienzo ¿Esperaba el título a partir de ese inicio?

—No, que va. De hecho, en el Mundial de Catar empezamos marcando siete goles a Costa Rica y todos decíamos que éramos fenomenales y después caímos en octavos. En este tipo de torneos cortos hay que ir de menos a más. No importa si empiezas un poco flojo, sin perder el primer partido. Pero España ha sido ir de más a más, ha mantenido el nivel en todos los partidos. Esa ha sido la clave, que la selección no ha bajado el nivel en ningún momento, ni con los suplentes. Creo que pocas veces un título ha sido tan justo con un equipo que lo ha merecido.

En todo éxito hay un punto de inflexión. ¿En la Euro, ese momento tal vez fue ante Alemania? Ganarle a un anfitrión en casa, de ese modo…

—De esos momentos hubo varios en la Euro, pero sí, aunque Francia e Inglaterra fueron difíciles, el partido más complicado fue el de Alemania, lo que apretó en la segunda parte… que España ha sufrido un poco en casi todas las segundas partes en el torneo. Y con Alemania, esa mano de Cucurella pudo ser un punto de inflexión… yo en el partido creí que pitaban penalti, luego el remate al palo de Füllkrug… al final, en estos torneos tienes que tener un punto de fortuna, y sí, contra Alemania fue el partido clave.

¿Inglaterra, Francia... esperaba más de esos equipos, de Francia tal vez, y de Mbappé?

—Creo que Mbappé tuvo un hándicap importante con ese golpe en la nariz del primer partido. Aunque tuvo el empeño de jugar, de hecho contra España se quitó hasta la máscara. Eso le ha restado. Aparte de que Francia tiene los mejores jugadores, pero no tiene el mejor equipo o no juega como debería por los jugadores que tiene. Inglaterra siempre más o menos hace esto, de hecho ha llegado a su segunda final seguida. Italia está en plena construcción y Alemania sí ha tenido un buen equipo, por eso Toni Kroos volvió a incorporarse. Alemania hizo un diseño de plantilla para ganar el título, su desgracia fue toparse con España.

La Superliga europea. ¿Es partidario?

—Le veo muchas complicaciones. Entiendo el proyecto que Florentino (Pérez) y que la Liga Europea puede ser súper atractiva, pero hay que matizar muchas cosas. Al menos la Champions ha reaccionado, cambiando ligeramente el formato, dando más dinero a los clubes. Por ahí Florentino ha triunfado, pues él solo ha obligado a la UEFA a reaccionar, ya que en realidad apenas he tenido los apoyos de Juventus y Barça, cuando tenía una estructura económica muy importante detrás, pero deportivamente el proyecto tiene fisuras. Lo veo complicado.

Aparcando el fútbol, le preguntaré por Menorca. Son tres décadas viniendo. ¿La encuentra peor, mejor, igual, que en sus primeras visitas?

—Igual no, Menorca ha cambiado mucho, ha crecido una barbaridad, hay más apertura. Y a ver, entiendo el afán de los menorquines por mantener la naturaleza de la Isla, aunque eso a veces hace frenar proyectos que podrían ser interesantes, pero hay demasiado afán por conservar, y se te cuelan por otro lado…. Entiendo que se quiera proteger la Isla, que es maravillosa, la más natural de las tres, pero creo que tampoco puedes estar cerrado a todo. Hay ideas, cosas, en las que tienes que mostrar un poquito más de apertura. Es lo que pediría yo, sobre todo a las autoridades de la Isla, porque toda la gente que viene aquí para invertir se encuentra con muchos problema. Pero la veo bien. La Isla es maravillosa y mantiene esa naturaleza tan bestial, más que ninguna.