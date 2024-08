«Ya tenemos a nuestro nuevo ‘nueve’», anunciaban este martes por la mañana, unas horas antes de su presentación, desde las redes sociales de la SD Huesca de LaLiga Hypermotion. Apenas dos días después de su precipitada puesta en escena con la nueva camiseta azulgrana en el sonoro triunfo logrado en el campo del Elche, este martes al mediodía el veterano delantero de Ciutadella, Sergi Enrich, era presentado. Cedido hasta final de curso por el Real Zaragoza, estrenaba la camiseta oscense con un objetivo muy claro: «Quiero seguir disfrutando del fútbol y ser importante. Vengo a demostrar que estoy vivo», exclamó en su puesta de largo como nuevo jugador de la SD Huesca en El Alcoraz. El delantero menorquín– cuyo salario correrá a medias de los dos clubes y no podrá enfrentarse al Zaragoza en liga– afirmaba que, tras un año con «pocas oportunidades», su prioridad era «seguir disfrutando del fútbol. Tengo mucha ilusión por jugar y hacerlo bien; físicamente me encuentro muy bien y quiero demostrar que puedo ser importante».

Con gran experiencia en Segunda División, aseguraba el ciutadellenc que llega para «aportar y ayudar» y que, más allá de individualidades, «lo importante es ser un bloque unido, ir todos a una, apretar y correr». Y eso dice que es lo que se ha encontrado en Huesca. «Un vestuario muy sano, una piña. Esa es la clave de este equipo, ser un grupo intenso, solidario y, a partir de ahí, ir creciendo poco a poco».

Disputados sus primeros minutos como jugador azulgrana en Elche, confía Enrich en «conocernos un poco más con los compañeros e ir cogiendo lo que el ‘míster’ quiere», teniendo muy claro que el equipo no debe «perder la identidad y, poco a poco, iremos mejorando y haremos más cosas. Pero la identidad está clara y no la tenemos que perder», quiso abundar el ex Primera División. Y es que tiene muy claro Enrich que en esta categoría, «sufrimos todo. Es una competición muy difícil, se ve año tras año. Tenemos que sacar el máximo de puntos cuanto antes y, a partir de ahí, ya se verá. No podemos marcarnos grandes objetivos a largo plazo», avisó.

Mucho más que goles

Como es costumbre en él, este año tampoco quiere marcarse un objetivo en número de goles. «Está claro que todo el mundo mira que el delantero marque goles pero no sirve de nada ponerse un objetivo respecto a eso. Obviamente quiero ayudar al equipo así pero mantener la portería a cero también habla bien del trabajo de un delantero. Todos tenemos que trabajar por lo mismo, si nos desviamos del camino, no nos irá bien», concluyó en El Alcoraz.