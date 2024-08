El potente Al Arabi Sport Club de Catar, club que lucha por tener la supremacía en este país junto al Al Sadd donde estuvo el ex técnico y jugador del FC Barcelona, Xavi Hernández, es el nuevo destino exótico del entrenador canario residente desde hace muchos años ya en Es Mercadal, Yeray Rodríguez. El que fuera técnico de Dosa CF, Atlètic Ciutadella, CE Mercadal o CE Ferreries en la Isla emprende su sexta aventura fuera de Europa para dirigir el equipo filial de este club que juega en la Primera División Starts League catarí. El técnico dirigirá a un equipo formado por chavales de 18-20 años en el Estadio Grand Hamad.

Yeray Rodríguez lleva apenas una semana ya en Catar, donde intentará proseguir con su escalada de éxitos fuera de nuestro continente europeo, después de haber sido ya campeón de liga 2021-22 con el Sharjah FC en Emiratos Árabes Unidos; campeón de la Copa de Libia 2013-14 con el Al Hilal FC en Primera División; tercero en liga y campeón de la Copa de Pekín la 2019-20 con el San Gao FC y, a título personal, elegido Mejor Director de Academia de Emiratos Árabes con el RCD Espanyol de Barcelona, las temporadas 2015-16 y 2016-17.

Enésimo desafío

Consciente Yeray que se le ha fichado para sacar jugadores para el primer equipo cuanto antes en este club histórico y que este último año quizás se encalló, explica a «Es Diari» el insular el porqué de su fichaje en Catar. «Acepté el reto porque me transmitieron confianza en el proyecto, tenían buenas referencias mías, sabían cuál era mi idea, modelo y metodología de trabajo. Eso fue importante en las primeras reuniones de junio, como que aunque no he estado en Catar, conozco su cultura, modelo e infraestructuras deportivas», señala. «Han creado y mejorado mucho en los últimos años tras tener el Mundial allí y es un paso más; en lo deportivo, seguir haciendo camino, intentando disfrutar el día a día y proyecto a proyecto y todos los pasos son muy importantes para mí. Son experiencias que me siguen haciendo mejorar como entrenador, trabajando, evolucionando y aspirando a lo máximo posible», exclama, tan ambicioso como valiente.

Para Yeray, que ya ha dirigido varios retos en diferentes países, «cada proyecto es diferente y se requiere una adaptación diferente, en función de los tiempos y objetivos marcados», analiza, sabedor que el Al Arabi le eligió a él, «porque conocen mi trabajo, saben de mi experiencia en su país vecino (Emiratos Árabes) tenían buenas referencias, creyendo que era el adecuado para su club y proyecto actual», se congratula el de Es Mercadal.

Sabe Yeray que en Catar esperan de él que logre «mejorar los jugadores a nivel de situaciones reales de juego y demás características en el filial; que puedan llegar y mantenerse en el primer equipo en poco tiempo, ser competitivos en cada partido, una evolución constante y lo de siempre en fútbol que todos queremos, que es ganar», subraya. ¿España? «Claro que siempre me gustaría entrenar aquí, cuando se dé un buen proyecto; estoy preparado para ello, ahora sigo haciendo camino y llegará el día, seguro», zanja.