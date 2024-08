El estado de preocupación crece en el seno del CE Mercadal, según reconoce su presidente, Toni Ramón, a causa de, indica el propio dirigente, la ausencia de actividad por parte de la clase política insular y balear para solucionar los desperfectos que la gota fría DANA ocasionó el pasado día 15 en el campo de Sant Martí.

El hogar del club rojiblanco quedó literalmente arrasado por un fenómeno natural cuyos mayores estragos precisamente sucedieron en la población centro insular. Pero de momento, la directiva del Mercadal desconoce quién o qué Administración (municipal, insular o balear) asumirá la obra del recinto (en lo que fundamentalmente más urge y preocupa ahora mismo es el césped, elemento imprescindible para jugar). Al club se le ha dado entender que el problema derivado de la gota fría no sería satisfecho por medio de la partida de dos millones de euros que el Consell ha recién aprobado inyectar a los ayuntamientos de Es Mercadal y Alaior.

El primer equipo rojiblanco, que en poco más de una semana empieza la competición oficial en Tercera RFEF (el 14-S debuta como local), se ha trasladado de modo provisional al campo de Las Arenas de Fornells, que será su ‘centro de operaciones’ hasta, o por lo menos, estiman desde Es Mercadal, las próximas navidades.

«Los primeros partidos de local serán allí», admite Toni Ramón, al que sin embargo lo que más ocupa y preocupa en estos días es la referida falta de claridad en lo que concierne a la clase gobernante, lo que aborta que se pueda trazar una hoja de ruta. «Los políticos se pasan la bola entre ellos. Primero nos dijeron que el Consell se haría cargo de la obra, pero el Consell nos dice que es el Ayuntamiento. Contactamos con la Federació Balear, y el presidente, Jordi Horrach, nos pasó con el Govern, pero en la conselleria nos dicen que no saben nada», lamenta Toni Ramón, que reclama a las Administraciones tener en cuenta que «es un problema que hay que solucionar cuanto antes».

Arreglar el campo, «prioritario»

«Las Arenas está bien, pero no tiene suficiente iluminación, los vestuarios son pequeños, también el bar… además de que tenemos que ponernos de acuerdo con el Norteño», sigue el mandatario. La coyuntura no solo afecta al equipo de liga balear, sino «a todos los niños de la cantera y a sus padres, que deben llevarlos a Fornells o Es Migjorn», indica el directivo (Los Nogales es la otra alternativa provisional con la que el Mercadal está sobreviviendo a una situación, en lo organizativo y lo logístico, dramática), y se muestra convencido de que arreglar el campo «es tan prioritario como arreglar un puente; se ha paralizado casi toda la actividad deportiva de la población».

«Sé que Adolfo Vilafranca, que es un hombre serio, está trabajando, pero me insiste en que la intervención en el campo es responsabilidad del Ayuntamiento, pues es el que contrata, y que nos dicen no saber nada, pero tampoco terminamos de entender que nos digan que la conselleria de Medio Ambiente no considere lo del campo una prioridad», se extiende el presidente del Mercadal.

Eso sí, desde la Federació Balear se emite un mensaje esperanzador al Mercadal. «Nos dicen que no nos preocupemos», reconoce el mandatario, aunque el desasosiego, pese a todo, «está ahí». «Estamos preocupados, que no se atrasen los plazos y no nos quiten la condición de prioridad», reitera Ramón. «El cambio de césped son tres semanas, por lo que es una cuestión de compromiso y de responsabilidad política», finaliza el dirigente.