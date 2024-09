El joven guardameta menorquín, Àlex Quevedo (2004) lleva apenas unos pocos meses en el Villarreal y ya se ha convertido en un fijo en la dinámica del primer equipo de La Cerámica, a las órdenes del veterano Marcelino. Quevedo llegó libre al Submarino Amarillo tras finalizar su contrato con el RCD Mallorca y firmó hasta 2028, tras haber participado también el curso anterior en la dinámica de Javier Aguirre, en la entidad bermellón.

«Estoy con el primer equipo en el Villarreal y cuando juega fuera, como viajan dos metas, yo no voy y si coincide voy con el filial. Y sí, cuando el Villarreal juega de local, me concentro con ellos y calentar de tercer portero», nos relataba ayer a «Es Diari» el talentoso guardameta, «muy contento de estar en el nuevo club. Como entidad y cantera es de los más importantes de España», se congratula. «La verdad es que me han acogido muy bien en el Villarreal y me han permitido una adaptación cómoda estos primeros meses ahí», señalaba ayer feliz, avanzándonos sus retos individuales en este año 1 de amarillo. «Mejorar cada día junto a los mejores porque el ritmo de juego y demás es muy alto. Ir a más y estar preparado para cuando me llegue una oportunidad importante, estar lo más a punto posible», lanza, seguro de sí mismo, Quevedo. «Sobre todo, día a día trabajar e ir a más».

Un Àlex Quevedo que aún se acuerda de su larga estancia en el Mallorca. «No fue fácil irme, era como mi casa estando al lado de Menorca. Quiero al club pero cuando se me presentó esta propuesta, la quise dar, para crecer como jugador y como persona, tras hablarlo con la familia», detallaba el menorquín, quien con el Mallorca fue convocado por primera vez en el choque frente al Celta de Vigo, perteneciente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports 23-24.

Finalmente, Quevedo acabó hablando del último encuentro ante el líder Barça, que acabó con el duro 1-5. «Fue un ‘partidazo’ pero al final no pudimos sacar los tres puntos y a pensar ya en el siguiente encuentro».