CE Mercadal y CD Migjorn dirimen este domingo en el campo de Las Arenas de Fornells su primer enfrentamiento más allá de los límites insulares, en el contexto de Tercera RFEF.

Un derbi que sobreviene con ambos equipos, sino urgidos, sí precisados de victoria, en tanto que el Mercadal, noveno clasificado, viene de estrenar su casillero en ese sentido en la jornada previa, en que ganó al Sant Jordi de Eivissa, mientras que por contra el Migjorn, penúltimo, todavía no conoce lo que es ganar en el escenario balear, si bien alcanza la cita luego de sumar un meritorio empate contra el poderoso Penya Independent.

En cualquier caso, el optimismo, al igual que un evocador clima de cordialidad, prevalece en las horas previas a un partido de máxima rivalidad que empieza a jugarse desde estas páginas en el palco a través del parecer de ambos presidentes, Toni Ramón por parte del CE Mercadal, y Andreu Pons, por el CD Migjorn.

Toni Ramón

Toni Ramón, por cuyas venas de seguro mana sangre roja y blanca, ha vivido infinidad de derbis como integrante del proyecto ‘mercadalenc’. Sin embargo, el que deviene para mediodía de este domingo en Las Arenas, donde su equipo, aun desterrado de Sant Martí a causa de la gota fría y a la espera de poder ultimar su traslado provisional a Sant Bartomeu de Ferreries, sigue jugando de prestado en Fornells, será el primero que viva desde el sillón presidencial.

«Afrontamos el derbi con ganas de ganar, a pesar de lo condicionados que estamos», apunta Ramón en clara alusión a algunos jugadores ‘tocados’, entre los que fundamentalmente el que más preocupa es el delantero de origen maliense Karim Sidibé, «que arrastra unas molestias», precisa el dirigente. La incógnita en torno al atacante se resolverá antes del partido.

Ramón espera a un Migjorn «motivado», que «pondrá todo de su parte para ganar, igual que nosotros», indica, aunque siempre dentro de unos cauces de máxima deportividad, y en ese orden promueve «un desayuno entre directivas», que tendrá lugar a las 9.00 horas de mañana domingo, tres horas antes de que empiece el partido, en una casa de su propiedad en Fornells, y para el que también ha cursado invitación a representantes del Ayuntamiento de Es Mercadal, «y estaremos muy contentos de que acudan», añade el respecto Ramón, que desea aparcar, aunque sea por unas horas, la polémica existente con el consistorio, derivada de la demora en el arreglo del campo rojiblanco.

Ramón, por otra parte, «no se atreve» a dar un pronóstico y advierte el hecho de jugar en Las Arenas, no como un perjuicio, pero tampoco como una ventaja, «pues es un campo duro, en la superficie, y eso no beneficia a la gente que tenemos ‘tocada’», concluye.

Andreu Pons

Andreu Pons, en su etapa de jugador en las diversas categorías del CD Migjorn por las que desfiló tomó parte en diversos duelos de importante rivalidad, como también durante la campaña anterior en el contexto insular de regional, en la que fue su primera en la presidencia. Pero, por razones obvias, el que vivirá este domingo en Las Arenas será su primer derbi en liga balear, en la que el conjunto verdiblanco suma apenas tres partidos, pero siendo justamente en el último, con el potente Penya Independent, en el que logró sumar el primer punto de su historia en Tercera RFEF, lo que quizá indique el inicio de una dinámica alcista por parte del equipo que entrena Biel Medina, que sin embargo deberá corroborar mañana ante el Mercadal. La ilusión por ello es máxima, admite Pons.

«Sí, acudiremos el derbi con mucha ilusión. La semana pasada empatamos contra un rival muy difícil, consideramos que el equipo está yendo para arriba», anota de inicio el mandatario verdiblanco, que a diferencia de su homónimo del Mercadal, entiende que jugar en Las Arenas, donde el Migjorn actuó de local, de forma puntual por el cambio de césped, hace siete días en el referido duelo ante el Penya Independent (1-1), puede «darnos más opciones, por las características del campo, que si jugáramos en Es Mercadal».

Con algún jugador ‘tocado’, pero en vías de recuperación, el dirigente migjorner se muestra optimista, «pues creemos en nosotros, creo que somos un equipo que puede competir en esta liga». No obstante, Pons no pone en cuestión que el Mercadal «es un buen equipo», y que la clave para poder superarle será «empezar fuertes, hacerles daño desde el inicio, no darles metros ni echarnos para atrás».

«Hay que arriesgar, después ya veremos como va», abunda el presidente del Migjorn, quien por otra parte, y en lo que es una lectura más genérica de la incursión del club en Tercera RFEF, define esta como «una liga con un nivel alto, en la que no puedes controlar el balón y pensar, todo es mucho más rápido, hay un gran nivel de exigencia, pero creo que podemos competir dentro de esa exigencia».

Por último, Pons se muestra convencido de que la afición verdiblanca, como es costumbre en los desplazamientos importantes, acudirá en masa a Las Arenas para arropar al equipo, «aunque no hemos fletado ningún bus, a diferencia del Mercadal», detalla. «Pero la gente estará ahí, lo sabemos», termina Andreu Pons. Mercadal ante Migjorn, el derbi también se juega en el palco.