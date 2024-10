El Sporting de Mahón se encuentra ya a menos de una semana para vivir su sueño de la fase previa de la Copa del Rey que le enfrentará el próximo lunes a las 20.30 horas en el estadio Hipòlit Planàs, feudo de su rival, al UE Vic de Lliga Èlit. En juego, enfrentarse en la primera ronda copera a un Primera División.

Ramón Carrascal, UE Vic

En palabras este lunes por la noche para este diario, el preparador catalán, Ramón Carrascal, restaba a los suyos cualquier tipo de favoritismo de cara al próximo lunes. Inmersos este año y por segundo año consecutivo en la recién creada Lliga Èlit, decía que en el curso doméstico 2024-25, «estamos intentando hacerlo tan bien como nos sea posible en la liga. Y evidentemente tenemos mucha ilusión por disputar esta eliminatoria ante el Sporting de Mahón», subrayaba el preparador. «Estamos muy contentos y nos tomamos este encuentro como lo que significa, con una ilusión máxima», aseguraba este lunes Carrascal.

El míster del UE Vic habló también de su rival menorquín. «El Sporting de Mahón sabemos ya que es un gran adversario y que ha lidiado con unas eliminatorias muy duras para poder jugar este partido y las ha superado con soltura. Ello viene a decirnos de la calidad de la plantilla y su cuerpo técnico», piensa el técnico rival del conjunto mahonés. Un Ramón Carrascal que no duda que el próximo lunes vivirán ante los menorquines, «un encuentro muy sufrido, nos lo pondrán muy difícil y deberemos hacer un gran partido para pasar la eliminatoria», avisaba Carrascal. Un preparador que, en palabras a este diario, no ve favoritos. «Esta ronda previa a partido único está al 50 y 50 por ciento y si bien es verdad que jugamos en Vic, en este tipo de enfrentamientos no hay campo a favor», cerró Carrascal.