La tarea no era ni mucho menos fácil ante un grande del fútbol catalán como la UE Vic y a domicilio. Y si además, a las primeras de cambio, te ves atrás en el marcador y ante un equipo que juega cómodo por las bandas y en la estrategia, más complejo todo. El Sporting de Mahón cayó anoche (4-0) ante el Vic y no estará en el bombo de la Copa del Rey, en Las Rozas, un sueño que se perseguía desde la entidad de Bintaufa.

Empezaron muy mal las cosas en el Hipòlit Planàs ya que al primer minuto el Vic ya se avanzaba por medio de Martí Riera, que remataba solo tras un saque de esquina (1-0). Jarro de agua fría para los blanquiazules, superados ante el segundo de la Lliga Èlit. Con un equipo muy ofensivo de inicio, el Sporting intentaba entrar en partido y minimizar los efectos del tanto inicial catalán. Pius Quer inquietaba a los menorquines y el Vic hacía suyo el esférico, pasando los minutos. Valdo Quadé lo probaba al cuarto de hora aunque el balón se iba alto, en la primera de los insulares, que sufrían por bandas. Dídac por la derecha y Quer por la izquierda inquietaban a la zaga negrita. Los minutos pasaban y a la media hora se seguía con el 1-0 que tenía cariacontecido al Sporting. Javi Ruiz detenía un ‘balonazo’ de Martí Riera y en el 32’, de nuevo de estrategia, se ponía 2-0 del Vic, gracias al tanto de cabeza de Gil Bertrana, después de una falta. Muy cuesta arriba se ponía la faena para los de Jordi Pons, que sufrían a balón parado. El Sporting no le perdía la cara al partido pero le costaba pasar del medio campo ante un Vic que la tocaba con facilidad, llegándose al descanso con un 2-0 que obligaba a los menorquines a remar y reaccionar. Demasiada losa de inicio Con cambios en el ‘once’ buscando más ataque, el Sporting salió a engancharse a la cita en Vic pero Ignasi Armengou perdonaba el tercero. Salió más metido en partido el campeón balear, subiendo líneas ante un Vic que jugaba con el reloj y marcador, llegados al minuto 60. Probablemente era la sentencia, cuando Dídac– un mal sueño ayer para los insulares– se la daba en segunda línea a Marcel Bellido, que ponía el 3-0 de cabeza, a los 65 minutos. Instantes después Quer la enviaba fuera y Dídac seguía maniatando a los de Maó por la derecha. De aquí al final y con ambos técnicos realizando cambios, el Vic bajaba enteros y lo aprovechaba el Sporting para acercarse tímidamente a la portería de Agustín. Pero sería Arnau Prat que pondría el definitivo 4-0. El apunte El Poblense de Aitor Pons está en el bombo El Poblense eliminaba por su parte en Sa Pobla a La Nucía de la Copa RFEF y lograba el billete para disputar la Copa del Rey, tras imponerse 1-0. De esta manera, un equipo de Primera División visitará Sa Pobla y así el delantero y ‘killer’ del Poblense, el menorquín Aitor Pons, vivirá una cita de ensueño. Anoche un gol de penalti de Diego Martínez clasificó al once de Óscar Troya.